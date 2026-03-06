  1. Privatkunden
Trump feuert Kristi Noem Der nächste Maga-Krieger soll das Heimatschutzministerium leiten

Redaktion blue News

6.3.2026 - 06:00

Senator Markwayne Mullin soll nach Willen Trumps künftig das Heimatschutzministerium leiten.

Bild: dpa

Kristi Noem polarisierte und legte Wert auf einen polierten Auftritt. Markwayne Mullin gilt eher als bodenständig und schlägt versöhnliche Töne an – bis jetzt. Wer ist Trumps designierter Heimatschutzminister?

DPA, Redaktion blue News

06.03.2026, 06:00

06.03.2026, 09:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Mehr anzeigen

Als Erstes habe er seine Frau und seinen Vater angerufen, sagte der noch etwas verblüffte Senator Markwayne Mullin zu seiner Nominierung für Donald Trumps Regierungsmannschaft. «Ein kleiner Junge aus Westville, Oklahoma wird im Kabinett des Präsidenten dienen. Das ist ziemlich ordentlich», sagte der designierte Heimatschutzminister. Der US-Senat muss die Personalie bestätigen, aber eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich. Damit wäre Mullin unter anderem für die Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE verantwortlich, die zuletzt weltweit für Schlagzeilen sorgten.

Der 48-jährige Republikaner und sechsfache Vater aus dem Mittleren Westen gilt als bodenständig, konservativ und loyal zu Trump. Was ist politisch von ihm zu erwarten?

Wrestling-Fans: Markwayne Mullin (l.) mit Donald Trump bei der NCAA Wrestling Championships in Oklahoma. (18. März 2023)
Wrestling-Fans: Markwayne Mullin (l.) mit Donald Trump bei der NCAA Wrestling Championships in Oklahoma. (18. März 2023)
Bild: Keystone/AP Photo/Sue Ogrocki

Direkt, ungeschliffen – und Ex-MMA-Kämpfer

Mullin wuchs auf einer Ranch im ländlichen Oklahoma auf, übernahm als junger Mann das Familienunternehmen, einen Sanitär- und Handwerksbetrieb, und baute es zu einer grossen Firma aus. Bevor er in die Politik ging, kämpfte er ausserdem als Mixed-Martial-Arts-Sportler – eine Sportart, die Trump liebt. 

Seit 2013 vertritt er Oklahoma im Kongress – zunächst im Repräsentantenhaus, seit 2023 im Senat. Mullin ist derzeit der einzige indigene Senator im US-Senat, er ist eingeschriebenes Mitglied der Cherokee Nation.

Heikle Iran-Geheimpläne. Das Risiko ist enorm – zieht Trump die Kurden in den Krieg?

Heikle Iran-GeheimpläneDas Risiko ist enorm – zieht Trump die Kurden in den Krieg?

Politisch steht Mullin fest im konservativen Lager und gehört zu Trumps loyalen Unterstützern. Er gehört wie Noem Trumps Maga-Bewegung an (Make America Great Again, Macht Amerika wieder grossartig). Erfahrungen in der Innen- und Sicherheitspolitik hat der Inhaber eines Klempnereibetriebs nicht. Er vertritt eine stark unternehmensfreundliche Linie, misstraut staatlicher Regulierung und beschreibt sich Medienberichten zufolge selbst eher als Geschäftsmann und Betreiber einer Ranch. Politik betreibe er aus Pflichtgefühl. In seiner Heimat gilt er vielen Wählern als bodenständiger Vertreter des ländlichen Oklahoma – direkt, ungeschliffen und mit deutlichem Akzent.

Gleichzeitig sorgt seine Rolle als konservativer Cherokee-Politiker immer wieder für Debatten. Während einige ihn als wichtigen Vertreter indigener Interessen in Washington sehen, kritisieren andere, seine Politik liege oft näher an der republikanischen Parteilinie als an den Positionen der Ureinwohner.

Noem polarisierte, Mullin schlägt zunächst versöhnlich Töne an

Auf die Frage, ob auch demokratische Senatoren für ihn stimmen würden, sagte Mullin: «Ich werde versuchen, die Stimmen aller zu gewinnen». Er sei zwar Republikaner und konservativ, gehe aber mit dem Anspruch ins Amt, alle hinter sich zu vereinen. «Die Aufgabe des Heimatschutzministeriums ist es, für die Sicherheit aller zu sorgen, unabhängig davon, ob Sie mich unterstützen oder nicht.»

Zumindest auf den ersten Blick steht Mullin damit im Kontrast zu der gerade von Trump geschassten und sehr polarisierenden Ministerin Kristi Noem. Sie erschien stets perfekt gestylt, suchte die mediale Inszenierung – und wurde dafür sogar von Republikanern kritisiert. Um die Welt ging etwa ein Bild von ihr im Hochsicherheitsgefängnis Cecot in El Salvador. Noem posierte mit einer goldenen Rolex am Handgelenk in dem Gefängnis vor einer Zelle – im Hintergrund Dutzende kahl rasierte Männer mit freien tätowierten Oberkörpern.

Entschlossener Unterstützer der Abschiebepolitik

Mullin hingegen bezeichnen mehrere US-Medien als Brückenbauer und geschickten Verhandler. So brachte er bei den Gesprächen über Steuersenkungen im vergangenen Jahr zwischen den Republikanern im Kongress und dem Weissen Haus verschiedene Fraktionen zusammen, wie das «Wall Street Journal» schreibt. 

Laut «New York Times» gilt er aber auch als entschlossener Unterstützer von Trumps rigoroser Abschiebepolitik. Zudem hat er sich nachdrücklich für den «SAVE America Act» ausgesprochen, einen Entwurf für ein restriktives Wahlgesetz. Dieses soll Amerikaner dazu verpflichten, bei der Registrierung zur Wahl einen Nachweis ihrer Staatsbürgerschaft vorzulegen. Ein Thema, das aktuell in den USA für Debatten sorgt und mit Blick auf die Zwischenwahlen im November noch an Brisanz gewinnen dürfte. Der Gesetzentwurf könnte laut Kritikern Millionen berechtigte US-Bürger vom Wählen ausschliessen.

«Nein zum Krieg». Das ist der spanische Anti-Trump, der sich allein gegen den US-Präsidenten stellt

«Nein zum Krieg»Das ist der spanische Anti-Trump, der sich allein gegen den US-Präsidenten stellt

Als Mitglied des Repräsentantenhauses stimmte Mullin zudem gegen die Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 und unterstützte rechtliche Schritte, um das Ergebnis zu kippen.

Nur wenige Tage vor dem Kapitolsturm am 6. Januar 2021 schrieb Mullin in den sozialen Medien: «Aufgrund all der Betrugsfälle und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Wahlen 2020 kann ich unmöglich für die Bestätigung des Wahlleutegremium stimmen.»

Bei den Wahlen 2020 gab es keine nennenswerten Fälle von Betrug.

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Bericht zu Minneapolis bringt US-Regierung in Bedrängnis

Ein interner Bericht bringt die US-Regierung in Bedrängnis: Nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti widersprechen Ermittler der Darstellung von Notwehr.

29.01.2026

