Masern-Alarm in beliebtem Skigebiet – Behörden warnen

Der Skifahrer könnte versehentlich weitere Gäste angesteckt haben. Bild: Dachstein Tourismus AG

Nach einem Masernfall in der beliebten Skiregion Dachstein West warnt die Bezirkshauptmannschaft Oberösterreich vor möglichen Infektionen.

Sven Ziegler, Carsten Dörgens Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der österreichischen Skiregion Dachstein West haben die Behörden eine Masern-Warnung ausgegeben.

Die Gesundheitsbehörden rufen nun Besucher auf, ihren Gesundheitszustand zu überwachen und den Impfstatus zu prüfen. Mehr anzeigen

In der beliebten Skiregion Dachstein West in Österreich hat ein mit Masern infizierter Wintersportler unwissentlich andere Gäste gefährdet. Die Gesundheitsbehörden rufen nun Besucher auf, ihren Gesundheitszustand zu überwachen und den Impfstatus zu prüfen.

Wie die Bezirkshauptmannschaft Oberösterreich mitteilt, hielt sich die infizierte Person am 27. Dezember 2024 gegen 13 Uhr in der «Sonnenalm» auf der Zwieselalm in Gosau auf. Aufgrund der hohen Ansteckungsfähigkeit der Masern besteht nun das Risiko, dass weitere Personen infiziert wurden. Besonders betroffen könnten jene sein, die nicht durch eine Masernerkrankung oder zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen immunisiert sind.

Die Behörden appellieren an alle, die sich zur fraglichen Zeit in der «Sonnenalm» aufgehalten haben, ihren Gesundheitszustand bis zum 16. Januar 2025 aufmerksam zu beobachten.

Masernsymptome erkennen

Zu den typischen Symptomen der Masern gehören hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündungen sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum. Die Gesundheitsbehörden betonen, dass Betroffene bei Verdacht auf eine Infektion umgehend telefonisch einen Arzt kontaktieren und den Hinweis auf den Masernkontakt geben sollten, um weitere Ansteckungen zu vermeiden.

In der Mitteilung wird auch darauf hingewiesen, wie wichtig ein vollständiger Impfschutz ist. Urlauber, die ihren Impfstatus gegen Masern noch nicht überprüft haben, sollten dies schnellstmöglich tun. Eine Auffrischung könne in vielen Fällen dazu beitragen, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.