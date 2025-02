Fehlinformationen von US-Gesundheitsminister und Impfgegner Kennedy nach Tod eines Kindes

Caroline Kennedy nennt Impf-Ansichten ihres Cousins «gefährlich» Robert F. Kennedy Jr., den der designierte US-Präsident Donald Trump als künftigen Gesundheitsminister nominiert hat, steht unter anderem in der Kritik, weil er er Fehlinformationen über Impfstoffe verbreitet hat. 18.11.2024

Es war der erste Todesfall durch Masern in den USA seit zehn Jahren. Ein Ausbruch in Texas hat ein Kind das Leben gekostet. Schuld an den Ansteckungen sind niedrige Impfquoten. Nun hat der für seine Impfskepsis bekannte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zahlreiche Fakten falsch widergegeben.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem ein Masernausbruch im US-Bundesstaat Texas ein nicht geimpftes Kind das Leben gekostet hat, scheint US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zahlreiche Fakten falsch darzustellen.

Kennedy sagte, dass das US-Gesundheitsministerium die Fälle in Texas beobachte und tat den Ausbruch als «nicht ungewöhnlich» ab.

Er schien eine Reihe von Fakten falsch wiederzugeben, darunter die Behauptung, dass die meisten der ins Spital eingelieferten Personen nur zur «Quarantäne» dort seien.

Ärztinnen widersprachen Kennedy in verschiedenen Punkten. Mehr anzeigen

Nachdem ein Masernausbruch im US-Bundesstaat Texas ein nicht geimpftes Kind das Leben gekostet hat, scheint US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zahlreiche Fakten falsch darzustellen. Kennedy sagte am Mittwoch (Ortszeit), dass das US-Gesundheitsministerium die Fälle in Texas beobachte und tat den Ausbruch als «nicht ungewöhnlich» ab. Er schien eine Reihe von Fakten falsch wiederzugeben, darunter die Behauptung, dass die meisten der ins Spital eingelieferten Personen nur zur «Quarantäne» dort seien.

US-Gesundheitsminister mit klingendem Namen und dubiosen medizinischen Ansichten: Dutzende Nobelpreisträger in Chemie und Medizin hatten Alarm geschlagen, nachdem Donald Trump Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister vorgeschlagen hatte. Bild: Keystone/EPA/Al Drago

Der Masernausbruch und der Tod des Kindes seien jedoch «eine grosse Sache», hielt die Kinderärztin Amy Thompson des Covenant Children's Hospital, wo das Kind vor seinem Tod behandelt wurde, dagegen. Man sehe nun eine «sehr ernste Folge» des Masernausbruchs, sagte Thompson. Die medizinische Leiterin des Spitals, Lara Johnson, widersprach Kennedy ebenfalls: «Wir nehmen keine Patienten zu Quarantänezwecken auf.» Vielmehr hätte sich die Atemwegserkrankung bei einigen ihrer Patienten zu einer bakteriellen Lungenentzündung entwickelt. Manche müssten beatmet werden, sagte Johnson der AP, wobei sie aus Datenschutzgründen nicht sagen wollte, wie viele.

«Leider gibt es, wie bei so vielen Viren, keine spezifischen Behandlungsmöglichkeiten für Masern», sagte sie.

Ein Toter – nicht wie von Kennedy angegeben zwei

Kennedy hatte auch fälschlicherweise angegeben, dass zwei Menschen an einer Maserninfektion gestorben seien. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Andrew Nixon, stellte später klar, dass die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention nur einen Todesfall festgestellt haben.

Die texanischen Gesundheitsbehörden hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass es sich bei dem Todesopfer um ein Kind im Schulalter handle, das in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gebracht worden sei. Der Todesfall war der erste durch Masern in den USA seit 2015. Bisher infizierten sich dem Gesundheitsamt zufolge in der ländlichen Region in Westtexas 124 Menschen mit Masern. Weitere neun Fälle wurden im angrenzenden Staat New Mexico gemeldet.

Das Virus breitet sich vor allem unter Angehörigen der Mennoniten aus, einer evangelischen Freikirche. Der Landkreis Gaines, in dem 80 Maserninfektionen gemeldet wurden, verzeichnet eine der höchsten Raten an Kindern im schulpflichtigen Alter in ganz Texas, denen mindestens eine der vorgeschriebenen Impfungen fehlt. Im Schuljahr 2023-24 waren das fast 14 Prozent der Kinder vom Kindergartenalter bis zur zwölften Klasse.

Grösster Ausbruch in Texas seit fast 30 Jahren

Die Daten des texanischen Gesundheitsamtes zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Masernfälle bei Patienten unter 18 Jahren auftritt. Der Ausbruch ist laut den Gesundheitsbehörden der grösste in Texas seit fast 30 Jahren. Der texanische Gouverneur Greg Abbott teilte mit, dass sein Büro in regelmässigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und mit Epidemiologen steht und dass sich Impfteams in dem «betroffenen Gebiet» befinden. Er nannte den Tod des Kindes eine Tragödie.

Das Masernvirus kann bis zu zwei Stunden in der Luft überleben und ist stark ansteckend. Nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention infizieren sich bis zu neun von zehn Menschen, die dem Virus ausgesetzt sind. Die meisten Kinder überstehen die Masern ohne grössere Schwierigkeiten, aber eine Infektion kann zu gefährlichen Komplikationen wie Lungenentzündung, Erblindung, Gehirnschwellung und sogar zum Tod führen.

Seit der Pandemie sind die Impfquoten landesweit gesunken, und in den meisten Bundesstaaten liegt die Impfquote für Kinder im Kindergartenalter unter 95 Prozent – ein Wert, der aber erforderlich ist, um Gemeinden vor Ausbrüchen zu schützen.

Kennedy bricht Versprechen

Kennedy, der als Impfkritiker bekannt ist, hatte vergangene Woche angekündigt, dass er das bundesweite Impfschema für Kinder, das Masern, Polio und andere gefährliche Krankheiten verhindert, überprüfen lassen wolle. Er hat damit ein Versprechen gebrochen. Vor seiner Bestätigung im Senat hatte er gesagt, er wolle den Impfplan nicht antasten.