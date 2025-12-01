Massencrash nach Wintereinbruch – 45 Fahrzeuge involviert Ein Schneesturm sorgt in Indiana für spiegelglatte Strassen und einer Massenkarambolage. Die Aufnahmen zeigen die unmittelbaren Folgen – ein Bild des Chaos, das das Ausmass des Unfalls deutlich macht. 01.12.2025

Ein Schneesturm sorgt im US-Bundesstaat Indiana für spiegelglatte Strassen und einer Massenkarambolage. Die Aufnahmen zeigen die unmittelbaren Folgen – ein Bild des Chaos, das das Ausmass des Unfalls deutlich macht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rund 45 Fahrzeuge kollidierten auf der Interstate 70 in Indiana bei starkem Schneesturm.

Glatte Strassen und schlechte Sicht lösten eine schnelle Kettenreaktion aus.

Trotz des massiven Schadensbildes gab es keine schweren Verletzungen.

Ein plötzlicher Wintereinbruch hat in Indiana für extrem rutschige Strassen und stark eingeschränkte Sicht gesorgt.

Auf der Interstate 70 bei Terre Haute verloren zahlreiche Fahrzeuge die Kontrolle, als der Schneesturm gegen 10 Uhr einsetzte und die Fahrbahn in eine spiegelglatte Fläche verwandelte. Es entstand eine Kettenreaktion, an der rund 45 Fahrzeuge beteiligt waren – darunter Personenwagen, Transporter und mehrere Lastwagen.

Die Karambolage blockierte die gesamte Westspur und brachte den Verkehr vollständig zum Erliegen.

Stundenlange Bergung – aber überraschend wenige Verletzte

Die Behörden reagierten sofort und leiteten eine umfangreiche Bergungsaktion ein. Feuerwehr, Polizei und Abschleppdienste arbeiteten mehrere Stunden daran, die ineinander verkeilten Fahrzeuge zu sichern und die Unfallstelle zu räumen.

Trotz der erheblichen Schäden und der Vielzahl involvierter Fahrzeuge endete der Vorfall glimpflich. Es gab keine schweren Verletzungen, lediglich leichte Blessuren, die vor Ort behandelt wurden.