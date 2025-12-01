  1. Privatkunden
Video zeigt Chaos auf Autobahn Massencrash nach Wintereinbruch – 45 Fahrzeuge involviert

Luna Pauli

1.12.2025

Massencrash nach Wintereinbruch – 45 Fahrzeuge involviert

Massencrash nach Wintereinbruch – 45 Fahrzeuge involviert

Ein Schneesturm sorgt in Indiana für spiegelglatte Strassen und einer Massenkarambolage. Die Aufnahmen zeigen die unmittelbaren Folgen – ein Bild des Chaos, das das Ausmass des Unfalls deutlich macht.

01.12.2025

Ein Schneesturm sorgt im US-Bundesstaat Indiana für spiegelglatte Strassen und einer Massenkarambolage. Die Aufnahmen zeigen die unmittelbaren Folgen – ein Bild des Chaos, das das Ausmass des Unfalls deutlich macht.

Luna Pauli

01.12.2025, 15:52

01.12.2025, 15:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund 45 Fahrzeuge kollidierten auf der Interstate 70 in Indiana bei starkem Schneesturm.
  • Glatte Strassen und schlechte Sicht lösten eine schnelle Kettenreaktion aus.
  • Trotz des massiven Schadensbildes gab es keine schweren Verletzungen.
Mehr anzeigen

Ein plötzlicher Wintereinbruch hat in Indiana für extrem rutschige Strassen und stark eingeschränkte Sicht gesorgt.

Auf der Interstate 70 bei Terre Haute verloren zahlreiche Fahrzeuge die Kontrolle, als der Schneesturm gegen 10 Uhr einsetzte und die Fahrbahn in eine spiegelglatte Fläche verwandelte. Es entstand eine Kettenreaktion, an der rund 45 Fahrzeuge beteiligt waren – darunter Personenwagen, Transporter und mehrere Lastwagen.

Die Karambolage blockierte die gesamte Westspur und brachte den Verkehr vollständig zum Erliegen.

Stundenlange Bergung – aber überraschend wenige Verletzte

Die Behörden reagierten sofort und leiteten eine umfangreiche Bergungsaktion ein. Feuerwehr, Polizei und Abschleppdienste arbeiteten mehrere Stunden daran, die ineinander verkeilten Fahrzeuge zu sichern und die Unfallstelle zu räumen.

Trotz der erheblichen Schäden und der Vielzahl involvierter Fahrzeuge endete der Vorfall glimpflich. Es gab keine schweren Verletzungen, lediglich leichte Blessuren, die vor Ort behandelt wurden.

Video zeigt Malheur: Passagierjet rutscht von Rollbahn und bleibt im Schnee stecken

Video zeigt Malheur: Passagierjet rutscht von Rollbahn und bleibt im Schnee stecken

In Litauen endete ein Routineflug von Warschau nach Vilnius mit einer ungewollten Pause im Schnee: Eine LOT-Polish-Airlines-Maschine konnte nach der Landung nicht mehr selbstständig zum Gate rollen.

28.11.2025

