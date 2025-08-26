Indien und Pakistan werden in diesem Jahr von besonders heftigen Monsunregenfällen heimgesucht. Bild: KEYSTONE/EPA/SHAHZAIB AKBER

Nach heftigem Monsunregen hat Indien Wasser aus überlaufenden Staudämmen abgelassen – und damit Massenevakuierungen im benachbarten Pakistan ausgelöst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach massiven Monsunregenfällen hat Indien Wasser aus überlaufenden Staudämmen abgelassen.

Deshalb mussten zehntausende Menschen im Grenzgebiet des benachbarten Pakistans evakuiert werden.

Einen Tag vorher haben indische Behörden Pakistan gewarnt. Es war der erste öffentliche diplomatische Kontakt zwischen den rivalisierenden Nachbarn seit Monaten. Mehr anzeigen

Indien hat Wasser aus überlaufenden Staudämmen abgelassen und damit Evakuierungen im benachbarten Pakistan ausgelöst. Die pakistanische Katastrophenschutzbehörde teilte am Dienstag mit, sie habe die Kollegen in der Provinz Punjab im Osten des Landes vor einem Anstieg des Flusses Sutlej und der Gefahr von Überschwemmungen gewarnt. Evakuierungen dort hätten begonnen.

Die Behörden in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hatten Pakistan einen Tag zuvor vor möglichen grenzüberschreitenden Überschwemmungen gewarnt, weil man Wasser aus Staudämmen und Hochwasser führenden Flüssen in tieferliegende Grenzregionen abgelassen habe. Es war der erste öffentliche diplomatische Kontakt zwischen den rivalisierenden Nachbarn seit Monaten.

Schwere Monsunregenfälle

Einsatzkräfte in Pakistan brachten nach Mitteilung der Behörden im Landkreis Kasur in Punjab rund 14'000 Menschen in Sicherheit. Aus der Stadt Bahawalnagar nahe der indischen Grenze wurden mehr als 89'000 Menschen in sichere Gebiete evakuiert. In der gesamten Provinz Punjab wurden insgesamt rund 150'000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Zudem seien die Menschen aufgefordert worden, sich von Flüssen, Bächen und tiefliegenden Gebieten fernzuhalten, unnötige Reisen zu vermeiden und den Warnungen Folge zu leisten, wie die Katastrophenschutzbehörde erklärte.

Indien und Pakistan erleben derzeit schwere Monsunregenfälle. Seit Ende Juni kamen dabei allein in Pakistan mehr als 800 Menschen ums Leben.