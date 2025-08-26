Indien hat Wasser aus überlaufenden Staudämmen abgelassen und damit Evakuierungen im benachbarten Pakistan ausgelöst. Die pakistanische Katastrophenschutzbehörde teilte am Dienstag mit, sie habe die Kollegen in der Provinz Punjab im Osten des Landes vor einem Anstieg des Flusses Sutlej und der Gefahr von Überschwemmungen gewarnt. Evakuierungen dort hätten begonnen.
Die Behörden in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hatten Pakistan einen Tag zuvor vor möglichen grenzüberschreitenden Überschwemmungen gewarnt, weil man Wasser aus Staudämmen und Hochwasser führenden Flüssen in tieferliegende Grenzregionen abgelassen habe. Es war der erste öffentliche diplomatische Kontakt zwischen den rivalisierenden Nachbarn seit Monaten.
Einsatzkräfte in Pakistan brachten nach Mitteilung der Behörden im Landkreis Kasur in Punjab rund 14'000 Menschen in Sicherheit. Aus der Stadt Bahawalnagar nahe der indischen Grenze wurden mehr als 89'000 Menschen in sichere Gebiete evakuiert. In der gesamten Provinz Punjab wurden insgesamt rund 150'000 Menschen in Sicherheit gebracht.
Zudem seien die Menschen aufgefordert worden, sich von Flüssen, Bächen und tiefliegenden Gebieten fernzuhalten, unnötige Reisen zu vermeiden und den Warnungen Folge zu leisten, wie die Katastrophenschutzbehörde erklärte.
Indien und Pakistan erleben derzeit schwere Monsunregenfälle. Seit Ende Juni kamen dabei allein in Pakistan mehr als 800 Menschen ums Leben.
Tödliche Monsunfluten in Pakistan und Indien dauern an
STORY: Die sintflutartigen Monsunregenfälle in Pakistan haben auch am Dienstag angehalten. In der Wirtschaftsmetropole Karachi verwandelten sich zahlreiche Strassen in Flüsse, laut Angaben der Regionalregierung kam es zu Verkehrschaos und Stromausfällen. Den Behörden zufolge fielen in der Stadt 145 Millimeter Regen. Sie warnten vor weiteren Überschwemmungen. In den Bergregionen Pakistans hatten Wolkenbrüche und Erdrutsche in den vergangenen Tagen Tod und Zerstörung gebracht, seit Freitag kamen laut offiziellen Angaben mehr als 340 Menschen ums Leben. Auch in Indien wurden erneut Tote durch Flutkatastrophen gemeldet. Vergangene Woche waren im indischen Teil Kaschmirs Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Aus dem westindischen Maharashtra wurden am Dienstag mindestens vier Todesopfer gemeldet. In Mumbai, dem Finanzzentrum des Bundesstaates, standen zahlreiche Strassen unter Wasser. In der Nacht mussten in strömendem Regen Hunderte Passagiere aus einer Einschienenbahn gerettet werden. Ein Stromausfall hatte den Zug zum Stillstand gebracht. Die Elektrizitätsversorgung sei allerdings wegen der Überfüllung des Zuges zusammengebrochen, teilte die zuständige Behörde in Mumbai mit.