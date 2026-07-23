Ein Easyjet-Flug von Teneriffa nach Liverpool musste bereits nach rund 30 Minuten umkehren. An Bord war eine Schlägerei mit etwa zehn Passagieren ausgebrochen. Die Crew forderte für die Landung Polizeipräsenz an.

Die Easyjet-Maschine musste wegen einer Schlägerei umdrehen.

Darum geht’s Auf einem Easyjet-Flug gerieten rund zehn Passagiere aneinander.

Der Pilot kehrte aus Sicherheitsgründen nach Teneriffa zurück.

Später konnte der Airbus mit seinen 186 Passagieren erneut starten. Zusammenfassung erstellt mit

Handfester Ärger über den Wolken: Auf einem Easyjet-Flug von Teneriffa nach Liverpool ist am Dienstagabend eine Schlägerei ausgebrochen.

Rund zehn Passagiere sollen daran beteiligt gewesen sein. Der Airbus A320 war erst seit etwa 30 Minuten in der Luft, als die Crew den Flug abbrach.

Polizei wartet am Boden

Der Pilot meldete dem Tower eine «Gefahr für die Sicherheit des Fluges» und bat um Polizeipräsenz am Flughafen Teneriffa Süd.

Die Flugsicherung gewährte der Maschine bei der Rückkehr Priorität. Um 21.05 Uhr landete das Flugzeug wieder auf der Kanareninsel.

Easyjet bestätigt, dass sich eine Gruppe von Passagieren störend verhalten habe. Die Sicherheit der Reisenden und der Besatzung habe oberste Priorität. Solches Verhalten werde nicht toleriert.

An Bord befanden sich 186 Passagiere. Ob jemand verletzt oder festgenommen wurde, ist nicht bekannt. Auch zur Nationalität der Beteiligten liegen keine Angaben vor.

Später konnte die Maschine ihren Flug nach Liverpool fortsetzen.

Auch Schweizer Airlines registrierten zuletzt mehr Zwischenfälle mit sogenannten «Unruly Passengers».

2025 kamen gemäss dem Sicherheitsbericht des Bundesamts für Zivilluftfahrt 86,93 Vorfälle auf 10'000 Flugbewegungen. Im Jahr zuvor waren es 76,08, 2023 noch 63,37.

Schon im Mai kam es zu einem Vorfall