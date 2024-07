800'000 Fahrgäste betroffen // «Massiver Angriff» auf Schnellzugnetz in Frankreich In Frankreich ist es offenbar zu einem massiven Angriff auf das Schnellzugnetz gekommen. Zahlreiche Strecken sind kurz vor dem Start der Olympischen Spiele massiv gestört. 26.07.2024

In Frankreich ist es offenbar zu einem massiven Angriff auf das Schnellzugnetz gekommen. Zahlreiche Strecken sind kurz vor dem Start der Olympischen Spiele massiv gestört.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frankreich ist das TGV-Netz teilweise lahmgelegt.

Dies nach einer grossflächigen Attacke.

Es kam auch zu Brandanschlägen.

Nur wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris hat die französische Bahngesellschaft SNCF einen «massiven Angriff» auf ihr Schnellzugnetz gemeldet. Viele Bahnverbindungen mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen müssten gestrichen werden, gab die SNCF am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Die Situation werde «mindestens das gesamte Wochenende» anhalten, während die Reparaturen durchgeführt würden.

In der Nacht zu Freitag seien unter anderem Brandanschläge verübt worden, um Einrichtungen zu beschädigen, hiess es weiter. Der Verkehr auf den betroffenen Strecken sei «stark beeinträchtigt». Eine dem Fall nahestehende Person sprach von «Sabotage». Betroffen waren demnach Strecken im Norden und Osten des Landes sowie an der Atlantikküste. Die Bahnlinie im Südosten des Landes sei nicht betroffen, dort wurde laut SNCF «ein böswilliger Akt vereitelt».

Ein Schnellzug der französischen Bahn. picture alliance / dpa

Laut der SNCF sind rund 800'000 Fahrgäste betroffen. Das Unternehmen rief die Fahrgäste auf, ihre Reisen zu verschieben und nicht zu den Bahnhöfen zu kommen.

Am Abend sollen die Olympischen Spiele mit einer spektakulären Feier auf der Seine in Paris eröffnet werden. Knapp 70000 Athleten sowie 300'000 Zuschauer nehmen daran teil.