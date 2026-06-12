Tourist*innen erleben Schock: Plötzlich bricht der Eisberg auseinander – dann rollt Mega- Welle aufs Boot zu Was als ruhige Bootstour beginnt, wird binnen Sekunden aussergewöhnlich. Plötzlich bricht ein Eisberg im Eisfjord Ilulissat in Grönland ein und löst eine grosse Welle aus, die in Richtung Boot rollt. 12.06.2026

Was als ruhige Bootstour beginnt, wird binnen Sekunden aussergewöhnlich. Plötzlich bricht ein Eisberg im Eisfjord Ilulissat in Grönland ein und löst eine grosse Welle aus, die in Richtung Boot rollt.

Als ein Eisberg vor den Augen einer Touristengruppe im Eisfjord Ilulissat zusammenbricht, reagiert die Bootscrew schnell und gekonnt. Der Einbruch löst eine grosse Welle aus, die Richtung Boot rollt.

Im Video, das der Tourguide gemacht hat, erfährst du, wie die Stimmung auf dem Boot ist, als die Menschengruppe Augenzeug*innen eines Naturspektakels wird.

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