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Tourist*innen erleben Schock Plötzlich bricht der Eisberg auseinander – dann rollt Mega-Welle aufs Boot zu

Nicole Agostini

12.6.2026

Tourist*innen erleben Schock: Plötzlich bricht der Eisberg auseinander – dann rollt Mega- Welle aufs Boot zu

Tourist*innen erleben Schock: Plötzlich bricht der Eisberg auseinander – dann rollt Mega- Welle aufs Boot zu

Was als ruhige Bootstour beginnt, wird binnen Sekunden aussergewöhnlich. Plötzlich bricht ein Eisberg im Eisfjord Ilulissat in Grönland ein und löst eine grosse Welle aus, die in Richtung Boot rollt.

12.06.2026

Was als ruhige Bootstour beginnt, wird binnen Sekunden aussergewöhnlich. Plötzlich bricht ein Eisberg im Eisfjord Ilulissat in Grönland ein und löst eine grosse Welle aus, die in Richtung Boot rollt.

Nicole Agostini

12.06.2026, 14:15

12.06.2026, 15:12

Als ein Eisberg vor den Augen einer Touristengruppe im Eisfjord Ilulissat zusammenbricht, reagiert die Bootscrew schnell und gekonnt. Der Einbruch löst eine grosse Welle aus, die Richtung Boot rollt. 

Im Video, das der Tourguide gemacht hat, erfährst du, wie die Stimmung auf dem Boot ist, als die Menschengruppe Augenzeug*innen eines Naturspektakels wird.

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