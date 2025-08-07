Maxwells Sonderbehandlung «schmeckt nach Vertuschung»

Epstein-Komplizin in US-Gefängnis mit niedrigster Sicherheitsstufe verlegt STORY: Die wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger verurteilte Ghislaine Maxwell ist in ein Gefängnis mit der niedrigsten Sicherheitsstufe verlegt worden. Sie sei von einer Haftanstalt in Florida in das Bundesgefängnislager in Bryan im Bundesstaat Texas gebracht worden, um dort ihre 20-jährige Haftstrafe fortzusetzen, teilte die US-Strafvollzugsbehörde am Freitag mit. Vor einer Woche hatte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche im Gefängnis mit Maxwell gesprochen. Blanche hatte erklärt, er wolle mit ihr über mögliche weitere Beteiligte an den Verbrechen des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein sprechen. Maxwells Anwalt David Markus bestätigte die Verlegung seiner Klientin, lehnte jedoch einen weiteren Kommentar ab. Der Umgang der US-Regierung mit dem Fall Epstein setzt Trump seit Wochen unter Druck. Das Justizministerium war Anfang des Monats zu dem Schluss gekommen, dass es keine Grundlage für weitere Ermittlungen in dem Fall gebe. Dies löste Empörung in Teilen der politischen Basis von Trump aus. Dessen Anhänger forderten mehr Informationen über reiche und mächtige Personen, die mit Epstein in Kontakt gestanden haben sollen. Dass Trump Epstein kannte, ist unstrittig. Dem heutigen Präsidenten ist in dem Fall kein Fehlverhalten vorgeworfen worden. Jeffrey Epstein war ein wohlhabender Finanzier, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war und sich der New Yorker Gerichtsmedizin zufolge 2019 in einer Gefängniszelle das Leben nahm. In rechten Kreisen kursieren seit Jahren zahlreiche Verschwörungstheorien zu dem Fall. 02.08.2025

Bill und Hillary Clinton sollen im Kongress zu Jeffrey Epstein aussagen, aber nicht der Staatsanwalt, der ihm 2008 den «sweetheart deal» beschert hat. Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell wurde derweil verlegt, was die Opfer des Pädophilen und seiner Komplizin schockiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sonderbehandlung: Die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell ist in ein Gefängnis nach Texas verlegt worden, das nicht für Schwerverbrecherinnen vorgesehen ist.

Das Justizministerium erwägt, den Inhalt des jüngsten Maxwell-Gesprächs zu veröffentlichen. Trump wird angeblich nicht belastet.

Das House Oversight Committee will diverse Ex-Minister sowie Bill und Hillary Clinton zur Causa befragen, aber nicht denjenigen Staatsanwalt, der Epstein 2008 den sweetheart deal beschert hat.

Die Opfer des Pädophilen und seiner Komplizin reagieren mit «Entsetzen und Empörung» und fordern mehr Transparenz. Mehr anzeigen

Das Federal Prison Camp in Bryan, Texas, sieht fast wie ein College-Campus aus, hält die «Washington Post» fest. Das passe zum Ruf des Gefängnisses «als eine der mildesten Haftanstalten des Landes für gewaltlose weibliche Straftäter». Normalerweise kommt jemand, der zu 20 Jahren Haft verurteilt worden ist, nicht in diesen Knast.

Und dennoch sitzt nun Ghislaine Maxwell dort ein, nachdem sie aus Florida verlegt worden ist. «Jemand hat Maxwell eine Sonderbehandlung gewährt, die meines Wissens kein anderer Insasse im Federal Bureau of Prisons (BOP) erhalten hat», sagt Robert Hood der US-Zeitung.

Ghislaine Maxwells neue Bleibe: Im Gefängnis von Bryan, Texas, soll der Zaun eher Besuchende und Journalisten abhalten als die weiblichen Gefangenen drinnen halten. KEYSTONE

Das Gefängnis in Bryan sei eher ein «Country Club», fährt der frühere Wärter fort: «Gefangene, die ein Sexualdelikt begangen haben, gehen nicht an einen solchen Ort, Punkt. Von sowas hat man ehrlich noch nie gehört.» «Das ist eine enorme Vorzugsbehandlung», bestätigt Judi Garrett, die früher beim BOP gearbeitet hat.

Was ist schon normal?

Die Verlegung ist offenbar eine Konzession an Maxwell, nachdem diese sich mit den Behörden zusammengesetzt hat. Normalerweise mischt sich ein stellvertretender Justizminister nicht in solche Verfahren ein, doch Donald Trumps früherer Anwalt Todd Blanche hat sich dennoch mit der Vertrauten von Jeffrey Epstein zusammengesetzt.

Dabei ist die 63-Jährige laut ihrem Anwalt David Markus zu «100 verschiedenen Leuten» befragt worden und habe «diese Fragen ehrlich, wahrheitsgemäss und nach bestem Können beantwortet». Ob es auch um Donald Trump ging, ist nicht bekannt.

Justizministerin Pam Bondi und Vize Blanche sollen den Präsidenten bereits im Mai gewarnt haben, sein Name tauche in den Epstein-Akten auf. Das ist ungewöhnlich: Normalerweise weiht das Ministerium die Regierung nicht ein, wenn sie in ihrem Umfeld ermittelt.

Wenn Trump kein Unheil blüht, werden Akten veröffentlicht

Nun meldet «ABC News», das Justizministerium erwäge, das Transkript des Gesprächs zwischen Maxwell und Blanche zu veröffentlichen. Gleichzeitig wird berichtet, dass die Straftäterin nichts Negatives über Donald Trump gesagt habe. Das will «ABC News» von mehreren, verschiedenen Quellen erfahren haben.

Während Maxwells Anwälte gegen diese Veröffentlichung anscheinend nichts einzuwenden haben, wollen sie verhindern, dass frühere Prozess-Aussagen ans Tageslicht kommen, weiss «The New Republic»: «Jeffrey Epstein ist tot. Ghislaine Maxwell ist es nicht», schreiben sie dem Gericht.

Eine Veröffentlichung könnte ihre juristischen Chancen schmälern, argumentieren ihre Rechtsvertreter. Maxwell will vor dem Obersten Gericht eine Aufhebung ihres Urteils erreichen. Der Grund: Epstein hat 2008 einen sweetheart deal abgeschlossen, bei dem er sich in geringen Anklagepunkten schuldig bekannt hatte und mit minimaler Strafe davongekommen ist.

Warum bleibt Acosta aussen vor?

Dieser Deal erstreckt sich auch auf seine Komplizen, argumentieren Maxwells Anwälte. Wenn das Oberste Gericht dem zustimmen sollte, ist die Triebtäterin eine freie Frau. Der Staatsanwalt, der sich damals auf den äusserst umstrittenen Epstein-Handel eingelassen hat, ist Alex Acosta.

Das House Oversight Committee – der Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaft im Repräsentantenhaus – hat nun Personen vorgeladen, die mit dem Fall Epstein zu tun haben. Sechs frühere Justizminister sind darunter, zwei ehemalige FBI-Direktoren – und Ex-Präsident Bill Clinton und Frau Hillary. Wer ausgerechnet fehlt? Sweetheart Alex Acosta.

Die Opfer nehmen geschockt zur Kenntnis, was gerade mit Ghislaine Maxwell und dem Fall Epstein passiert. «Mit Entsetzen und Empörung protestieren wir gegen die Vorzugsbehandlung, die die verurteilte Sexhändlerin Ghislaine Maxwell erhalten hat», schreiben Annie und Maria Farmer sowie die Familie Virginia Giuffre, die Suizid begangen hat.

«Warum seid Ihr nicht völlig transparent?»

Sie seien von der Verlegung nicht unterrichtet worden, heisst es weiter: «Ghislaine Maxwell ist eine Sexualstraftäterin, die minderjährige Kinder mehrfach körperlich angegriffen hat, und man sollte ihr keine Nachsicht entgegenbringen. Dieser Schritt schmeckt nach Vertuschung. Die Opfer haben etwas Besseres verdient.»

Ein anderes Opfer schreibt einem Gericht in New York, das prüfen soll, ob Epsteins Prozess-Aussagen doch noch veröffentlicht werden dürfen. «Ich bin kein Spielball in eurem politischen Krieg», wird die Person zitiert. «Was Ihr getan habt und weiterhin tut, frisst mich Tag für Tag auf, weil ihr beitragt, dass diese Geschichte auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird.»

Das Opfer kritisiert das Justizministerium scharf und unterstützt eine Freigabe der Dokumente: «Warum seid Ihr nicht völlig transparent? Zeigt uns alle Akten, nur mit den notwendigen Schwärzungen! Bringt es hinter euch und lasst mich/uns heilen.»