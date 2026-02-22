Mächtigster mexikanischer Drogenboss «El Mencho» getötet – sein Kartell reagiert mit Gewaltwelle

Medien: Drogenboss «El Mencho» tot – Autos brennen - Gallery In der beliebten Feriendestination Puerto Vallarta waren am Sonntag schwarze Rauchwolken zu sehen, die zwischen den Gebäuden aufstiegen. Bild: Keystone/EPA/Gerardo Santillan Ein Soldat steht neben einem ausgebrannten Bus, der in Cointzio nach dem Tod von «El Mencho» in Brand gesetzt wurde. Bild: sda In mehreren Bundesstaaten wurden Strassen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen gesperrt. Bild: Refugio Ruiz/AP/dpa Ein Fahrzeug steht ausgebrannt auf einer Strasse in Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Bild: Alejandra Leyva/AP/dpa Der CJNG ist eines der mächtigsten Drogenkartelle in Mexiko. (Symbolbild) Bild: dpa Medien: Drogenboss «El Mencho» tot – Autos brennen - Gallery In der beliebten Feriendestination Puerto Vallarta waren am Sonntag schwarze Rauchwolken zu sehen, die zwischen den Gebäuden aufstiegen. Bild: Keystone/EPA/Gerardo Santillan Ein Soldat steht neben einem ausgebrannten Bus, der in Cointzio nach dem Tod von «El Mencho» in Brand gesetzt wurde. Bild: sda In mehreren Bundesstaaten wurden Strassen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen gesperrt. Bild: Refugio Ruiz/AP/dpa Ein Fahrzeug steht ausgebrannt auf einer Strasse in Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Bild: Alejandra Leyva/AP/dpa Der CJNG ist eines der mächtigsten Drogenkartelle in Mexiko. (Symbolbild) Bild: dpa

Kartellanführer «El Mencho» kommt nach einem Militäreinsatz ums Leben – und in vielen Teilstaaten kommt es zu Unruhen. Flüge werden gestrichen, ausländische Botschaften warnen ihre Bürger in Mexiko.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der mächtige Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes ist von mexikanischen Sicherheitskräften getötet worden.

Die USA hatten eine Belohnung von 15 Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt.

Der Einsatz löste eine gewalttätige Reaktion des von «El Mencho» angeführten Drogenkartells aus. Mehr anzeigen

Bei einem Militäreinsatz zur Festnahme des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», sind sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter der mächtige Kartellanführer selbst. Dies bestätigte das mexikanische Verteidigungsministerium.

«El Mencho» wurde bei der Operation schwer verletzt und starb, als er auf dem Luftweg nach Mexiko-Stadt transportiert wurde, hiess es in der offiziellen Mitteilung. Der Ex-Polizist führte seit 2011 das von ihm gegründete Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) an. Bei dem Einsatz in der Gemeinde Tapalpa im westlichen Bundesstaat Jalisco seien zudem zwei mutmassliche Mitglieder des Kartells Jalisco Nueva Generación festgenommen worden. Drei Soldaten wurden demnach verletzt und mussten dringend in ein Spital gebracht werden.

Nemesio Oseguera Cervantes – bekannt als «El Mencho» – wurde bei einem Einsatz des mexikanischen Militärs in der Stadt Tapalpa verletzt. Er starb Armeeangaben zufolge auf einem Flug nach Mexiko-Stadt. Bild: Screenshot DEA.gov

Angesichts der Gewaltwelle in Mexiko nach der Tötung erief Präsidentin Claudia Sheinbaum die Bevölkerung zur Ruhe auf. «Wir müssen informiert bleiben und Ruhe bewahren», schrieb sie auf der Plattform X. Die Sicherheitskräfte waren in erhöhter Alarmbereitschaft. Bandenmitglieder setzten in mehreren Bundesstaaten Autos, Banken, Tankstellen und Läden in Brand. Mehrere Botschaften riefen ihre Bürger auf, sich in Sicherheit zu bringen.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

Die US-Regierung hat das Drogenkartell von «El Mencho» als ausländische Terrororganisation eingestuft und hatte eine Belohnung von 15 Millionen US-Dollar für dessen Ergreifung ausgesetzt. Der Ex-Polizist führte das von ihm gegründete CJNG seit 2011. Die Organisation gilt in Mexiko als das gebietsweise am weitesten verbreitete Kartell.

2018 lag die Belohnung der USA für die Ergreifung des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes noch bei 10 Millionen US-Dollar. Später wurde das Kopfgeld auf 15 Millionen US-Dollar erhöht. (Archivbild) Bild: IMAGO/Newscom World

Washington reagierte auf die Nachricht seiner Tötung über den stellvertretenden US-Aussenminister Christopher Landau. Einer der «blutigsten und rücksichtslosesten Drogenbosse» sei getötet worden, schrieb er auf der Plattform X. «Das ist eine grossartige Entwicklung für Mexiko, die USA, Lateinamerika und die ganze Welt. Die Guten sind stärker als die Bösen».

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Brennende Autos in den Strassen

Als Reaktion auf den Militäreinsatz sperrten Bandenmitglieder in mehreren Bundesstaaten, darunter in Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas und Guanajuato, Strassen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen. Zudem wurden Stützpunkte der Nationalgarde attackiert, wie örtliche Medien berichteten. Es soll dabei Tote und Verletzte gegeben haben.

🚨🇲🇽 Cartels unleash chaos in Mexico — highways blocked, cars set on fire



Narcos are setting up roadblocks across cities, shutting down highways and streets.



In Guadalajara, armed men were caught on video hijacking a civilian’s car — only to set it ablaze moments later. https://t.co/H0ZqsI0Wm0 pic.twitter.com/eW46aEINqN — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Auch wurden Feuer in Apotheken und kleinen Einzelhandelsgeschäften gelegt. In der von Touristen beliebten Stadt Puerto Vallarta an der Pazifikküste waren in Videos brennende Autos und grosse schwarze Rauchwolken zu sehen, die zwischen den Gebäuden aufstiegen. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Vehicles burn after being set fire by members of the CJNG Cartel in the streets of Puerto Vallarta, Mexico. pic.twitter.com/cYKbcOjQpZ — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

Die Botschaft der USA sowie die diplomatischen Vertretungen anderer Länder forderten ihre Bürger in Mexiko zu erhöhter Wachsamkeit auf. Unter anderem wurde vor Gewalttaten in den beliebten karibischen Ferienzielen Cancún, Cozumel und Tulum gewarnt. Die deutsche Botschaft warnte auf der Plattform X, dass es «in verschiedenen Landesteilen zu Unruhen, Strassensperren und Brandstiftungen» kommt. Wer sich an einem sicheren Ort wie einem Hotel aufhalte, solle dort bis auf weiteres bleiben und auf nicht unbedingt erforderliche Fahrten verzichten. «Versuchen Sie bei Strassensperren nicht, sich zu widersetzen oder zu flüchten», erklärte die Botschaft weiter.

📢 Bitte beachten Sie unsere aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweise 📢

🔗 Link: https://t.co/BxpvVDnq7t pic.twitter.com/Qg0hIDQyly — Embajada Alemana en México (@AlemaniaMexi) February 22, 2026

Die Schweizer Botschaft hat noch keine Warnung herausgegeben.

Auch Austragungsort der diesjährigen Fussball-WM betroffen

Aus Sicherheitsgründen strichen oder leiteten Fluggesellschaften Flüge um, darunter Verbindungen nach Puerto Vallarta, einer touristischen Stadt an der Pazifikküste, die auch von der Gewaltwelle betroffen war. Zu Zwischenfällen kam es ebenfalls in der Stadt Guadalajara, die einer der drei mexikanischen Austragungsorte der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist. Mexiko richtet das Turnier ab Juni gemeinsam mit den USA und Kanada aus.

Ein Teilstaat lässt Schule vorsorglich ausfallen

Im Teilstaat Michoacán, dem Geburtsort von «El Mencho», soll der Unterricht in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen heute ausfallen, wie Gouverneur Alfredo Ramírez ankündigte.

Nicht einmal nach der Festnahme des berüchtigten Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán, des Anführers des Sinaloa-Kartells, im Jahr 2016 war es in Mexiko zu ähnlichen Gewaltvorfällen gekommen. «El Chapo» verbüsst derzeit eine lebenslange Haftstrafe in den USA.

Die US-Behörden haben laut dem mexikanischen Verteidigungsministerium im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit Informationen zu dem Einsatz gegen «El Mencho» am Sonntag beigetragen.

Der Drogenboss mit einer Vorliebe für Hahnenkämpfe

«El Mencho» wurde 59 Jahre alt. Er wurde am 17. Juli 1966 in Aguililla geboren, einer armen Gemeinde im westlichen Bundesstaat Michoacán. In der mexikanischen Unterwelt wurde er wegen seiner Vorliebe für Hahnenkämpfe der «Herr der Hähne» genannt. Sein weiterer Spitzname, «El Mencho», soll eine Ableitung seines Vornamens Nemesio sein. Zahlreiche Narco-Lieder, «narcocorridos» genannt, feiern seine kriminellen Machenschaften.

Das von «El Mencho» geführte Verbrechersyndikat ist nach Angaben der US-Behörden eine transnationale Organisation mit Verbindungen bis nach China und Australien. Neben dem Handel mit Fentanyl ist sie demnach auch in Erpressung, Schleusung von Migranten, Diebstahl von Öl und Mineralien sowie Waffenhandel verwickelt.

Von Polizist zum gefährlichen Kartell-Anführer

Nach Angaben des US-Finanzministeriums ist Oseguera seit den 1990er Jahren in den Drogenhandel verwickelt. 1994 wurde er in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien wegen Heroinschmuggels verhaftet. Nach drei Jahren Gefängnis wurde er nach Mexiko abgeschoben – und heuerte im westlichen Bundesstaat Jalisco als Polizist an.

Später schloss er sich dem Milenio-Kartell an, eines der ersten mexikanischen Verbrechersyndikate, die mit synthetischen Drogen handelten. Er arbeitete dabei mit dem Sinaloa-Kartell des Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán zusammen. Später kam es zur Abspaltung und Gründung des CJNG-Kartells. Unter Osegueras Führung entwickelte es sich rasch zu einer der mächtigsten kriminellen Organisationen Mexikos.

Die Vier-Buchstaben

Das «Unternehmen mit den vier Buchstaben», wie das Kartell von seinen Mitgliedern genannt wird, verfügt über ein grosses Waffenarsenal und gepanzerte Fahrzeuge. In Mexiko verübte es blutige Anschläge auf Sicherheitskräfte, hängte Leichen an Brücken auf und schoss einmal sogar einen Militärhubschrauber ab, wobei neun Menschen ums Leben kamen. Dem Kartell wird vorgeworfen, junge Menschen auch mit falschen Jobangeboten anzulocken, um sie zwangsweise zu rekrutieren.

«El Mencho», der ein unauffälliges Leben führte, soll ein Milliardenvermögen besitzen und Geld mit Immobilien, Viehzucht und Musikgeschäften gewaschen haben. Regionale Musikgruppen haben Lieder über ihn komponiert. In den sozialen Netzwerken kursieren immer wieder mutmassliche Propagandavideos des Kartells. Darin sind schwer bewaffnete Männer in Kampfuniformen zu sehen, die sich als «Leute von Señor Mencho» bezeichnen.