Französische Polizisten patrouillieren in der Nähe des Eiffelturms. Foto: Christophe Ena/AP/dpa Bild: Keystone

Nach der tödlichen Attacke auf einen Deutschen in Paris sind drei weitere Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden. Es handle sich um Personen aus dem Umfeld des mutmasslich islamistischen Täters.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der tödlichen Attacke auf einen Deutschen in Paris sind drei weitere Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden.

Darunter sollen auch die Eltern des 1997 geborenen mutmasslich islamistischen Täters sein. Mehr anzeigen

Nach der tödlichen Attacke auf einen Deutschen in Paris sind Medienberichten zufolge drei weitere Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden. Es handle sich um Personen aus dem Umfeld des mutmasslich islamistischen Täters, wie Medien am Sonntag übereinstimmend berichteten. Darunter sollen auch die Eltern des 1997 geborenen Mannes sein.

Deutscher bei Angriff in Paris getötet Bei einer Messerattacke auf Passanten im Zentrum von Paris ist nach offiziellen Angaben ein Tourist aus Deutschland gestorben. Der mutmassliche Angreifer flüchtete am Samstagabend zunächst und verletzte zwei weitere Personen, bevor der Polizei die Festnahme gelang. 03.12.2023

Am Samstagabend wurde ein Deutscher in Paris mutmasslich von einem Islamisten getötet, zwei Menschen wurden verletzt. Der mutmassliche Täter sass bereits im Gefängnis wegen der Planung eines früheren Anschlags und hatte nach Angaben des Innenministers erhebliche psychische Probleme. Er wurde noch am Abend festgenommen.

SDA/tcar