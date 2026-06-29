Ein Rucksack, eine Explosion und drei Verletzte: Das Fürstentum Monaco wird am späten Montagabend von einem Schockmoment wachgerüttelt. Sicherheits- und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Darum geht’s Am Eingang eines Wohngebäudes in Monaco kam es zu einer heftigen Explosion.

nach Behördenangaben drei Menschen verletzt, zwei von ihnen laut Medien lebensbedrohlich.

Medienberichten zufolge soll unter den Verletzten einer der reichsten Unternehmer aus der Ukraine sein.

Kurz vor dem Vorfall soll eine Person an dem Ort beobachtet worden sein, die einen Rucksack abstellte und anschliessend floh.

Bei einer heftigen Explosion am Eingang eines Wohngebäudes in Monaco soll Medienberichten zufolge einer der reichsten Unternehmer aus der Ukraine verletzt worden sein. Insgesamt wurden nach Behördenangaben drei Menschen verletzt, zwei von ihnen laut Medien lebensbedrohlich.

Den Berichten nach handelt es sich bei dem aus der Ukraine stammenden Mann um einen Immobilien-Tycoon, verletzt wurden auch eine Frau und ein Jugendlicher. Von offizieller Seite wurden die Identitäten nicht bestätigt.

Der französische Sender BFMTV und die ukrainische Nachrichten-Website Ukrainska Pravda identifizierten einen der Verletzten als den ukrainischen Bauunternehmer Wadym Jermolajew. Ukrainska Pravda berichtete, gegen ihn seien 2023 wegen seiner Verbindungen zu Russland ukrainische Sanktionen verhängt worden. Jermolajew legte 2019 seine ukrainische Staatsbürgerschaft ab und besitzt die Staatsbürgerschaft von Zypern. Er lebte zuletzt an der Côte d’Azur.

Sprengstoffpaket flog in die Luft

Weitere Personen erlitten Berichten zufolge Schnittverletzungen und Schocks. Drei Verletzte wurden in Spitäler gebracht, wie der monegassische Staatsminister Christophe Mirmand BFMTV sagte.

Après l'explosion à Monaco, le ministre d'État annonce "deux victimes en urgence absolue" pic.twitter.com/xGDu0cCdYD — BFM (@BFMTV) June 29, 2026

Die Explosion ereignete sich seinen Angaben nach am Abend gegen 21.00 Uhr. Ob es sich dabei um einen Anschlag handelte, wollte er zunächst nicht bestätigen. «Ein Ereignis dieser Art hat sich im Fürstentum noch nie ereignet», fügte der Regierungschef hinzu.

Medienberichten zufolge flog ein Sprengstoffpaket in die Luft. Kurz vor dem Vorfall soll eine Person an dem Ort von Überwachungskameras dabei gefilmt worden sein, wie sie einen Rucksack abstellte und anschliessend floh, wie BFMTV unter Berufung auf die monegassische Sicherheitsbehörde sowie die Regionalzeitung «Monaco-Matin» berichteten.

Verdächtiger auf der Flucht

Die verdächtige Person sei auf der Flucht, hiess es zunächst. Medien zeigten ein von den Kameras aufgenommenes Bild eines rennenden Mannes mit einem dunklen Hut.

Das betroffene Gebäude befindet sich Mirmand zufolge an einem Platz nahe der Grenze zu Frankreich. Der Verdächtige soll demnach zu Fuss in Richtung der französischen Stadt Beausoleil gelaufen sein.

Zahlreiche Rettungskräfte seien am Abend vor Ort gewesen, berichtete «Monaco-Matin». Mirmand sprach von etwa 50 Feuerwehrleuten und mehr als 80 Beamten vor Ort. Auch französische Rettungskräfte trafen nach Angaben aus Kreisen von Frankreichs Innenministerium als Verstärkung ein. Es sei zudem eine polizeiliche Zusammenarbeit eingerichtet worden, um den flüchtigen Täter aufzuspüren.

Fürst Albert II.: «Schock» für Monaco

Fürst Albert II. von Monaco schrieb in einer Mitteilung in der Nacht, dass die «kriminelle Explosion» einen «einen Schock für die gesamte monegassische Gemeinschaft» darstelle. Alle zuständigen staatlichen Dienste seien derzeit mobilisiert, in enger Zusammenarbeit mit den französischen Behörden. «Wir vertrauen darauf, dass sie die Umstände dieser Tragödie so schnell wie möglich aufklären, die Verantwortlichen identifizieren und auf allen Ebenen die notwendigen Antworten liefern werden», hiess es.

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Der Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Nizza, die rund 20 Kilometer von dem Fürstentum entfernt liegt, bezeichnete den Vorfall in einem Beitrag auf der Plattform X als einen «Anschlag». Es sei eine «Tragödie, die Monaco erschüttert», schrieb Éric Ciotti. Er bekundete volle Unterstützung für die Sicherheits- und Rettungskräfte, die im Einsatz seien.