Er schnappte dem Täter die Waffe weg – das ist Ahmed, der Held von Sydney

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Obstverkäufer und zweifacher Vater Er schnappte dem Täter die Waffe weg – das ist Ahmed, der Held von Sydney

SDA

15.12.2025 - 10:47

Wird wegen einer Schussverletzung im Spital behandelt: Ahmed al Ahmed.
Wird wegen einer Schussverletzung im Spital behandelt: Ahmed al Ahmed.
X/The Resonance

Er stellte sich einem der Attentäter entgegen, wurde angeschossen – und rettete Menschenleben: Ahmed Al Ahmed, ein Obstverkäufer und Vater zweier kleiner Töchter, wird für seinen mutigen Einsatz in Sydney weltweit gefeiert.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

15.12.2025, 10:47

15.12.2025, 11:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ahmed Al Ahmed, ein 43-jähriger Obstladenbesitzer und zweifacher Vater, überwältigte bei dem Anschlag in Sydney einen der Angreifer und wurde dabei selbst angeschossen.
  • Er wird in Australien als Held gefeiert, eine Spendenaktion für ihn sammelte in kurzer Zeit über 550'000 Australische Dollar.
  • Seine Eltern, erst kürzlich aus Syrien eingereist, äusserten sich voller Stolz über seinen Mut und seine Bereitschaft, anderen das Leben zu retten.
Mehr anzeigen

Sein Mut beeindruckt weltweit: Bei dem Mann, der einen der Angreifer von Sydney überwältigt hat, handelt es sich Medienberichten zufolge um Ahmed Al Ahmed, einen 43 Jahre alten Obstladenbesitzer und zweifachen Vater.

Dem australischen Sender ABC zufolge erlitt er Schusswunden in der Schulter und muss mehrfach operiert werden. Bei dem Anschlag auf ein jüdisches Fest am beliebten Strand Bondi Beach starben 16 Menschen, unter ihnen ein Täter.

Al Ahmed hat ABC zufolge zwei Töchter, drei und sechs Jahre alt. Eine Spendenaktion zugunsten des Mannes hat demnach innerhalb von zwölf Stunden mehr als 550.000 Australische Dollar (rund 291.000 Franken) eingebracht. Die Schusswunden soll ihm der zweite Angreifer zugefügt haben, der von einer Brücke aus schoss.

Seit 2006 in Australien

Millionenfach in sozialen Netzwerken geklickte Aufnahmen zeigen, wie Al Ahmed einen der beiden Angreifer überwältigt. Er pirscht sich an, umgreift ihn von hinten und entreisst ihm nach einem kurzen Kampf die Waffe. Zunächst richtet er sie auf den am Boden liegenden Angreifer und lässt ihn dann weggehen. Der Entwaffnete dreht sich mehrfach um, als er davon humpelt.

«Mein Sohn ist ein Held», sagte Vater Mohamed Fateh Al Ahmed auf Arabisch dem Sender ABC. Sein Sohn sei seit 2006 in Australien und australischer Staatsbürger. Die Eltern sagten dem Sender, sie seien erst vor einigen Monaten aus Syrien nach Sydney gekommen, wo ihr Sohn lebe.

Vater: «Ich fühle Stolz und Ehre»

Der 43-Jährige sei bei der Polizei gewesen und bei den Zentralen Sicherheitskräften. «Er hat den Drang, Menschen zu beschützen. Als er Menschen am Boden liegen sah und überall Blut, zwangen ihn sein Gewissen und seine Seele sofort dazu, sich auf einen der Terroristen zu stürzen und ihm die Waffe zu entreissen», sagte der Vater. «Ich fühle Stolz und Ehre – denn mein Sohn ist ein Held von Australien.»

Sein Sohn habe mit einem Freund Kaffee trinken wollen, als die beiden die bewaffneten Männer gesehen hätten, erzählte der Vater der Übersetzung des Senders zufolge.

Die Mutter des 43-Jährigen, Malakeh Hasan Al Ahmed, sagte ABC: «Ich bin stolz, dass mein Sohn Menschen geholfen hat, er hat Leben gerettet, Seelen, Gott wird ihm nicht schaden, weil er ein Wohltäter war. Mein Sohn ist schon immer mutig gewesen, er hilft Menschen, so ist er.»

Als dem Angreifer die Munition ausgegangen sei, habe ihr Sohn ihm die Waffe abgenommen, aber er sei getroffen worden. «Wir beten, dass Gott ihn beschützt.» Ahmed Al Ahmed hat laut ABC zwei Brüder – einer von ihnen lebt demnach in Deutschland, der andere in Russland.

Meistgelesen

Grüne schlagen Jungpolitiker zur Wahl vor – dann kommt's zum Eklat
Er schnappte dem Täter die Waffe weg – das ist Ahmed, der Held von Sydney
Jugendliche legen Platte auf Gleis – Zug rast mit 140 km/h darüber
Selenskyj verzichtet wohl auf Nato-Mitgliedschaft ++ Deutsche bauen Drohnen für Kiew
Wie die Gold-Heldinnen ihren Trainer korrigierten

Videos aus dem Ressort

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Ukraine-Beratungen in Berlin: An diesem Sonntag wollen aussenpolitische Berater unter anderem der USA, der Ukraine und Deutschlands ihre Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine fortsetzen.

13.12.2025

Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme

Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme

«Well, there's a meeting on Saturday»: US-Präsident Donald Trump nennt als Termin für ein mögliches Treffen in Europa zur Befriedung des Ukraine-Kriegs den Samstag. «Am Samstag findet ein Treffen statt, wir werden sehen, ob wir daran teilnehmen oder nicht.» Das sagt Trump am Donnerstag im Weissen Haus – ohne zu erwähnen, mit wem die Gespräche geführt werden.

12.12.2025

Ukraine-Friedensplan: US-Regierung soll Änderungen prüfen

Ukraine-Friedensplan: US-Regierung soll Änderungen prüfen

Nach dem Treffen in London: Eine überarbeitete Version des US-Friedensplans für ein Ende des Ukraine-Kriegs soll nach Angaben der Staatsführung in Kiew am Dienstag an Washington übermittelt werden. Diese soll deutlich veränderte Züge tragen. Der von der US-Regierung ausgearbeitete Friedensplan sei inzwischen von 28 auf 20 Punkte gekürzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Er sagt dazu: «Die offen Ukraine-feindlichen Positionen wurden herausgenommen.»

10.12.2025

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme

Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme

Ukraine-Friedensplan: US-Regierung soll Änderungen prüfen

Ukraine-Friedensplan: US-Regierung soll Änderungen prüfen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ukraine-Ticker. Selenskyj verzichtet wohl auf Nato-Mitgliedschaft ++ Deutsche bauen Drohnen für Kiew

Ukraine-TickerSelenskyj verzichtet wohl auf Nato-Mitgliedschaft ++ Deutsche bauen Drohnen für Kiew

USA unter Donald Trump. Schüsse an US-Uni: Verhafteter wieder freigelassen – Trump sagt: «Dinge passieren»

USA unter Donald TrumpSchüsse an US-Uni: Verhafteter wieder freigelassen – Trump sagt: «Dinge passieren»

Partei. Gewerkschaften sind von der Lohnrunde enttäuscht

ParteiGewerkschaften sind von der Lohnrunde enttäuscht