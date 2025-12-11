Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Feuerinferno in Sankt Petersburg Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte

Christian Thumshirn

11.12.2025

Feuerinferno in Sankt Petersburg – Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte

Feuerinferno in Sankt Petersburg – Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte

Auf einem der grössten Märkte von Sankt Petersburg ist am Mittwoch ein schwerer Brand ausgebrochen. Russische Medien berichten von mehreren Detonationen und einer grossangelegten Rettungsaktion.

11.12.2025

Auf einem der grössten Märkte von Sankt Petersburg ist am Mittwoch ein schwerer Brand ausgebrochen. Russische Medien berichten von mehreren Detonationen und einer grossangelegten Rettungsaktion.

Christian Thumshirn

11.12.2025, 08:43

Auf einem der grössten Märkte von Sankt Petersburg ist ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Russische Medien berichten von heftigen Explosionen und einem Grossaufgebot der Einsatzkräfte.

Videos aus der Stadt zeigen einen lodernden Marktkomplex, dessen Flammen den Nachthimmel erhellen.

Was genau zu dem Inferno geführt hat, ist bislang offen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

12.09.2025

Mehr zum Thema

St. Petersburg. Polens Botschafter in Russland auf offener Strasse attackiert

St. PetersburgPolens Botschafter in Russland auf offener Strasse attackiert

Aktuell. Wohnhaus-Grossbrand in Hongkong: Opferzahl steigt auf 151

AktuellWohnhaus-Grossbrand in Hongkong: Opferzahl steigt auf 151

«Sie wollen Angst verbreiten». Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke

«Sie wollen Angst verbreiten»Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke

Meistgelesen

Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte
So emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz
300 Drohnen legen Moskaus Flughäfen lahm +++ US-Truppen sollen in Europa bleiben
«Miss Jamaica» stürzt von der Bühne – jetzt kämpft sie um ihr Leben
Der «Protector» soll Putins Truppen das Fürchten lehren