Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni will wegen der Lage in Ceuta eine Aussetzung des Schengen-Abkommens mit Spanien prüfen. Unterstützung erhält sie aus Finnland. Madrid reagiert empört.

«Vollständig versagt» Mehrere Länder wollen Spanien aus Schengen-Raum ausschliessen

Darum geht’s Finnland unterstützt einen Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum.

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hatte zuvor wegen der Lage in Ceuta mit einer Aussetzung des Schengen-Abkommens gedroht.

Spanien weist die Forderungen zurück und verlangt europäische Solidarität. Zusammenfassung erstellt mit

Die Migrationskrise in Ceuta entwickelt sich zu einem grösseren Streit innerhalb Europas. Nach Italien unterstützt nun offenbar auch Finnland einen Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum.

Das meldet die spanische Nachrichtenagentur EFE. Weitere Einzelheiten zur finnischen Position oder zu möglichen konkreten Schritten gehen aus der Meldung bislang nicht hervor.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte zuvor erklärt, ihre Regierung prüfe «aussergewöhnliche Massnahmen». Dazu könne auch eine Aussetzung des Schengen-Abkommens mit Spanien gehören.

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Die Bilder aus Ceuta seien «schockierend», schrieb Meloni auf X. Italien werde «nicht tatenlos zusehen» und bei irregulärer Einwanderung «keinen Millimeter nachgeben».

Auch Aussenminister Antonio Tajani sprach von einer Gefahr für die nationale Sicherheit.

Spanien bestellt italienischen Botschafter ein

Madrid reagierte scharf und bestellte den italienischen Botschafter ein. Spaniens Aussenminister José Luis Alvarez warf Rom vor, die Migrationslage für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren.

Solche Äusserungen seien gegenüber einem befreundeten Partnerland unangemessen. Spanien erwarte «europäische Solidarität und nicht parteipolitische Demagogie».

Tausende Menschen erreichen Ceuta

Auslöser des Streits ist die angespannte Lage in der spanischen Exklave Ceuta. Tausende Menschen gelangten in den vergangenen Tagen aus Marokko in das Gebiet.

Über das genaue Ausmass gibt es stark voneinander abweichende Angaben. In einem Bericht ist von rund 49'000 Menschen innerhalb von 24 Stunden die Rede. Der spanische Staatssender TVE nannte dagegen 2000 bis 3000 Grenzübertritte am Donnerstag.

Die spanischen Behörden schickten zusätzliche Soldaten nach Ceuta. Die Aufnahmeeinrichtungen gelten als überlastet. Mindestens 18 Menschen sollen beim Versuch, das Gebiet zu erreichen, ums Leben gekommen sein.