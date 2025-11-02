  1. Privatkunden
DE

Bis zu 12 Verletzte Mehrere Menschen im Zug in England niedergestochen

dpa

2.11.2025 - 06:41

Die Attacke ereignete sich in einem Zug nahe der Stadt Huntingdon.
Die Attacke ereignete sich in einem Zug nahe der Stadt Huntingdon.
Chris Radburn/PA Wire/dpa

Am Abend kommt es in einem Zug in England zu einem folgenschweren Vorfall. Nach ersten Angaben gibt es mehrere Verletzte – und auch der britische Premierminister äussert sich.

DPA

02.11.2025, 06:41

Mehrere Menschen sind in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon niedergestochen worden. Die für den Schienenverkehr zuständige British Transport Police teilte später mit, zwei Personen seien am Tatort festgenommen worden.

Zur Zahl der Opfer und Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine offiziellen Angaben, ebenso wenig zu den Hintergründen der Tat. Britische Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen es zwischen 6 und 12 Verletzte geben soll.

Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einem «schrecklichen Vorfall», der «zutiefst beunruhigend» sei. «Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungskräften für ihren Einsatz», teilte der Regierungschef mit.

Rettungskräfte arbeiten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Huntingdon in England, nachdem mehrere Personen niedergestochen worden waren.
Rettungskräfte arbeiten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Huntingdon in England, nachdem mehrere Personen niedergestochen worden waren.
Chris Radburn/PA Wire/dpa

Huntingdon liegt in der Grafschaft Cambridgeshire rund hundert Kilometer nördlich von London. Laut der Polizei war der Zug auf dem Weg in die britische Hauptstadt. Die Einsatzkräfte seien kurz nach 19.30 Uhr (Ortszeit) wegen der Attacke alarmiert worden, teilte die Polizei von Cambridgeshire  mit. Der Zug wurde demnach in Huntingdon angehalten, wenig später folgten die Festnahmen. Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Welche Tatwaffe verwendet wurde, war zunächst unklar. Zeugen sprachen Medienberichten zufolge von dramatischen Szenen in dem Zug. Ein Grossaufgebot an Rettungs- und Polizeiwagen war im Einsatz. Der Bahnhof Huntingdon wurde nach Angaben des Streckenbetreibers National Rail gesperrt.

Die britische Innenministerin Shabana Mahmood teilte mit, sie sei «zutiefst bestürzt» über den Vorfall. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, «in dieser frühen Phase Kommentare und Spekulationen zu vermeiden» – und kündigte neue Informationen zum Stand der Ermittlungen an, sobald diese vorlägen.

