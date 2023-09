Mehrere russische Soldaten sollen nach einem Angriff in Berg-Karabach ums Leben gekommen sein. (Symbolbild). AP/dpa

Auto-Beschuss: Mehrere in Berg-Karabach stationierte russische Soldaten sind nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ums Leben gekommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den Kämpfen in Berg-Karabach sind auch dort stationierte russische Soldaten getötet worden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

Beim Ort Dschanjatag wurde ihr Auto beschossen.

Die Anzahl der getöteten Soldaten ist nicht bekannt. Mehr anzeigen

Mehrere in Berg-Karabach stationierte russische Soldaten sind nach Moskauer Militärangaben durch Beschuss auf ihr Auto getötet worden. Der Vorfall habe sich am Mittwoch bei dem Ort Dschanjatag ereignet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es wurde nicht gesagt, wie viele Soldat getötet wurden.

Sie seien von einem Beobachtungsposten zurückgekehrt, als ihr Fahrzeug mit Handfeuerwaffen beschossen worden sei. Vertreter Russlands und Aserbaidschans bemühten sich vor Ort, den Zwischenfall aufzuklären. Unabhängige Bestätigungen gab es zunächst nicht.

Umkämpftes Berg-Karabach

Berg-Karabach liegt auf dem Gebiet Aserbaidschans, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Die autoritäre Führung in Baku will das Gebiet unter seine Kontrolle bekommen und hat die Karabach-Armenier mit massiven Angriffen seit Dienstag faktisch zur Aufgabe gezwungen. Die russischen Truppen sollten eigentlich den Waffenstillstand in dem Gebiet und die Rechte der armenischen Bevölkerung sichern.

SDA