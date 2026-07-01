Bei einem Wohnungsbrand in Antwerpen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden.

Bei einem Brand in Antwerpen sind mehrere Menschen gestorben und viele verletzt worden.

Evakuierung eingeleitet Mehrere Tote bei Brand in Wohnanlage in Belgien

Darum geht's Bei einem Brand in Antwerpen sind mehrere Menschen gestorben und viele verletzt worden.

Das Feuer brach im achten Stock eines Wohngebäudes aus, das evakuiert wurde.

Anwohner sollen wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen halten.

Bei einem Brand in einer Wohnanlage in der belgischen Stadt Antwerpen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit, wie die dpa berichtet.

JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO — Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026

Das Feuer sei im achten Stock des zehnstöckigen Gebäudes im Viertel Linkeroever ausgebrochen. Eine Evakuierung des Gebäudes wurde eingeleitet.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, angesichts des Rauchs in der Luft ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.