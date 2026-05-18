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US-Polizei informiert Fünf Tote nach Schusswaffenvorfall in Moschee in San Diego

Julian Weinberger

18.5.2026

Die Polizei sucht nach dem mutmasslichen Schützen des Schusswaffenangriffs auf eine Moschee in San Diego.
Die Polizei sucht nach dem mutmasslichen Schützen des Schusswaffenangriffs auf eine Moschee in San Diego.
Bild: Gregory Bull/AP/dpa

Tragischer Zwischenfall in der US-Metropole San Diego: Bei einem Schusswechsel vor einer Moschee kamen mehrere Menschen ums Leben.

,

DPA, Agence France-Presse

18.05.2026, 23:18

18.05.2026, 23:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montag sind bei einem Schusswaffenangriff in San Diego mehrere Menschen ums Leben gekommen.
  • Am Islamischen Zentrum der US-Metropole war ein Grossaufgebot der Polizei im Einsatz.
  • Über den Schützen sind noch keine genaueren Angaben bekannt.
Mehr anzeigen

Bei einem Angriff auf ein grosses islamisches Zentrum in San Diego sind drei Menschen getötet worden. Zwei mutmassliche Angreifer seien in einem Auto auf dem Parkplatz tot aufgefunden worden, sagte Polizeichef Scott Wahl. Die Behörden gehen aktuell davon aus, dass sich die Verdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren selbst das Leben nahmen. Zu dem Zentrum gehören eine Moschee und eine Schule. Auf Hubschrauberaufnahmen war zu sehen, wie Kinder aus dem Gebäude herausgeleitet wurden.

Einer der Getöteten ist der Polizei zufolge ein Wachmann des Zentrums. Bei den beiden anderen handelt es sich laut Medienberichten um Mitarbeiter. Da es sich um eine religiöse Einrichtung handele, betrachte die Polizei die Attacke bis auf Weiteres als ein Hassverbrechen, sagte Wahl. Deswegen sei auch die Bundespolizei FBI eingeschaltet worden.

Die Polizei hatte mit einem massiven Einsatz auf Berichte über einen Schützen an dem Zentrum reagiert, zu dem neben der Moschee auch eine Schule gehört. Ein Zeuge sagte dem Sender CBS News, er habe etwa 30 Schüsse gehört und daraufhin die Polizei verständigt.

Die umliegenden Strassen und eine anliegende Autobahn waren von dutzenden Polizeifahrzeugen blockiert. Die Polizei richtete einen Sammelplatz für Familienmitglieder ein.

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