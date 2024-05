Ab ins kühle Nass – in einem deutschen Strandbad war die Stimmung am Freitag weniger entspannt. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

In einer deutschen Badi kam es am Freitag zu einer Massenschlägerei. Dabei wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt.

zis/AFP Sven Ziegler

Bei einer Massenschlägerei in einem Strandbad in Neubrandenburg (Deutschland) mit 40 Beteiligten hat es mehrere Verletzte gegeben. Der Auslöser oder ein mögliches Motiv waren zunächst unklar, wie die Polizei in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilte. Gegen zunächst zwölf teils einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige wird wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung ermittelt.

Zu der Massenschlägerei war es am Donnerstagabend in der Nähe einer Strandbar-Party mit rund 2000 Gästen gekommen. Die Polizei sprach von einer sehr aggressiven Stimmung. Rund 60 Beamte waren im Einsatz. Trotz einer grösser werdenden Polizeipräsenz versuchten mehrere Gruppen demnach immer wieder, aufeinander loszugehen. Die Party wurde schliesslich beendet.

Ein Jugendlicher kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Mindestens vier weitere Menschen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt. Die Polizei bat Zeugen um Bildmaterial, um das Geschehen aufzuklären.