«Mein Schiff 4»-Kapitän entkommt Iran-Krieg – jetzt wird er emotional

«Mein Schiff 4» steckte in der Strasse von Hormus fest. Wikipedia

Mitten im Konflikt um die Strasse von Hormus wurden mehrere Kreuzfahrtschiffe wochenlang in Golfhäfen festgesetzt. Am Wochenende gelang ihnen die Durchfahrt – im Konvoi, unter Bedrohung durch iranische Revolutionsgarden. Jetzt meldet sich der Kapitän der «Mein Schiff 4» mit berührenden Worten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Iran hat seine Blockade der Strasse von Hormus verschärft und dabei auch ein Kreuzfahrtschiff bedroht, ohne Schäden zu verursachen.

Mehrere festgesetzte Schiffe, darunter «Mein Schiff 4», «Mein Schiff 5» und die «MSC Euribia», konnten die Meerenge inzwischen im Konvoi passieren und sind auf dem Weg nach Europa.

Zuvor waren zahlreiche Kreuzfahrtschiffe wegen des Konflikts im Persischen Golf wochenlang in Häfen festgesetzt.

Kapitän Jan Fortun von der «Mein Schiff 4» zeigte sich auf Instagram sichtlich bewegt. Mehr anzeigen

Der Iran hat seine Blockade der Strasse von Hormus erneut verschärft und greift Schiffe in der strategisch wichtigen Meerenge an. Betroffen war dabei auch ein Kreuzfahrtschiff von TUI Cruises. Der Vorfall ging jedoch glimpflich aus.

Mehrere durch den Iran-Krieg im Persischen Golf festgesetzte Kreuzfahrtschiffe konnten die Passage inzwischen erfolgreich durchqueren und befinden sich auf dem Weg nach Europa. Darunter sind die ohne Passagiere fahrenden «Mein Schiff 4» und «Mein Schiff 5» von TUI Cruises sowie die «MSC Euribia» der Schweizer Reederei MSC.

Die Schiffe seien am Samstag im Konvoi durch die Meerenge gefahren, erklärte ein MSC-Sprecher. «Die Durchfahrt erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden».

Nach Angaben der Sicherheitsfirma «Vanguard Tech» wurde die «Mein Schiff 4» während der Passage auf Höhe des Oman von iranischen Revolutionsgarden bedroht. Laut Kapitän hätten diese erklärt: «Wir führen einen Einsatz aus, wir werden schiessen und euch zerstören.»

Einschlag in der Nähe des Schiffes registriert

In unmittelbarer Nähe des Schiffs sei ein Einschlag registriert worden, Schäden wurden jedoch nicht gemeldet. Zudem berichtete die britische Seefahrtsüberwachung UKMTO von einem weiteren Vorfall, bei dem ein Containerschiff von einem «unbekanntes Projektil» getroffen worden sei.

TUI Cruises bestätigte, dass sich die eigenen Schiffe auf dem Weg ins Mittelmeer befinden. Details zu Route und Zeitplan sollen folgen, sobald diese verlässlich feststehen. Die «MSC Euribia» steuert nach Unternehmensangaben Nordeuropa an, die geplante Kreuzfahrt ab Kiel am 16. Mai soll wie vorgesehen stattfinden.

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Bereits am Freitag hatte mit der «Celestial Discovery» – der früheren «Aida Aura» – erstmals seit Beginn des Konflikts Ende Februar wieder ein Kreuzfahrtschiff die Meerenge passiert. Zuvor waren zahlreiche Schiffe in Häfen wie Dubai, Abu Dhabi oder Doha gestrandet, nachdem die USA und Israel Angriffe auf den Iran gestartet hatten und Teheran mit Beschuss von Schiffen drohte.

Kapitän von «Mein Schiff 4» sichtlich bewegt

Kapitän Jan Fortun von der «Mein Schiff 4» zeigte sich auf Instagram sichtlich bewegt von den vergangenen Wochen. In einem Beitrag schrieb er:

«Die vergangenen fünfzig Tage haben diese Schiffe vor Herausforderungen gestellt, die weder eine Crew noch ein Betreiber jemals erleben sollte. Eine Erfahrung, die allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.»

Weiter hiess es: «Allen Crews auf See und an Land wünsche ich viel Kraft und Widerstandsfähigkeit für einen sicheren und stabilen Neustart.»