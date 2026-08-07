Trotz des schwachen Abschneidens der Dokumentation über Melania Trump erhält die First Lady nun eine eigene Serie. Sie soll im Herbst erscheinen und laut ihrem Berater eine bislang unbekannte Seite von der First Lady zeigen.

«Zeigt eine ganz andere Seite» Millionen versenkt – aber jetzt folgt schon das nächste Melania-Projekt

Darum geht’s Nach dem Doku-Film «Melania» plant Amazon Prime für den Herbst eine ganze Serie über Melania Trump.

Dies, obwohl der Film bereits ein finanzieller Flop war.

Die Serie soll Einblicke in ihr Privatleben und ihr Engagement zu Beginn der zweiten Amtszeit ihres Mannes zeigen. Zusammenfassung erstellt mit

Im Januar 2026 wurde der Doku-Film «Melania» veröffentlicht. Zuschauer*innen bekamen einen seltenen Einblick in die exklusive Welt der Gattin von Donald Trump und wie sie sich auf die Amtseinführung ihres Ehemanns vorbereitete.

Natürlich zeigte die Doku die First Lady im besten Licht, schliesslich übernahm Melania Trump die Rolle des «Executive Producers» und hatte damit vollständige Kontrolle.

Weil eine Doku offenbar nicht reicht, soll nun eine ganze Serie bei Amazon Prime her. Ihr enger Berater Marc Beckman kündigte das Format in der Sendung «Real America’s Voice» an.

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«Wir starten eine Doku-Serie, ein völlig neues Format, exklusiv bei Amazon Prime», sagte Beckman. «Sie kommt im Herbst. Das ist bestätigt, und ich hoffe, alle schalten ein, denn sie zeigt eine Seite der First Lady, die bisher niemand gesehen hat.»

Die Serie begleitet Melania Trump zu Beginn der zweiten Amtszeit ihres Mannes und soll Einblicke in ihr Privatleben und ihr karitatives Engagement geben.

Dokumentation wurde zum finanziellen Flop

Die Dokumentation war ein finanzieller Flop. Amazon zahlte laut «New York Times» 40 Millionen US-Dollar für die Rechte am Film. Dazu kamen geschätzte 35 Millionen Dollar für die Vermarktung. Insgesamt soll der Techkonzern rund 75 Millionen Dollar investiert haben.

Von den Einnahmen sollen 28 Millionen Dollar direkt an die First Lady geflossen sein. Ein im Juni veröffentlichter Finanzbericht des US-Büros für Regierungs-Ethik zeigte zudem: Der Lizenzvertrag für «Melania» brachte den Trumps 10,71 Millionen Dollar ein.

An den Kinokassen blieb der Film weit hinter den Erwartungen zurück. Weltweit spielte «Melania» laut mehreren Medien nur 16,6 Millionen Dollar ein. Auch die Kritiken waren fast durchwegs negativ.

Bezos verteidigte Investition

Amazon-Gründer Jeff Bezos verteidigte die Investition als «gute geschäftliche Entscheidung». Er betonte, die Geschäftsbeziehungen seines Unternehmens mit Trump seien überparteilich.

Auch US-Abgeordnete beschäftigten sich mit der Dokumentation. Sie warfen öffentlich die Frage auf, ob der Deal gegen bundesweite Anti-Korruptionsgesetze verstossen könnte.