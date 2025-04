Meloni-Übersetzerin nach Aussetzer bei Trump zerknirscht

Meloni besucht Trump – Gute Stimmung mit Hoffnung auf Versöhnung von EU und USA

Washington, 18.04.2025: O-Ton Giorgia Meloni «Mein Ziel ist: «Den Westen wieder grossartig zu machen». Und ich denke, wir können das zusammen tun.» O-Ton Donald Trump «Können wir.» Trumps bekannten Wahlslogan nutzt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei einem Besuch im Weissen Haus, um sich dem US-Präsidenten anzunähern. Man habe sehr viel gemeinsam, sagte die rechte Politikerin, die unter den europäischen Regierungschefs als eine der bevorzugten Ansprechpartnerinnen Trumps gilt. Bei einem baldigen Besuch des US-Präsidenten in Italien betont sie auch die Chance, mit anderen Europäern wieder ins Gespräch zu kommen. Sie sprach auch das Thema Ukraine an. Die Ministerpräsidentin wolle als «Brückenbauerin» agieren. Bei Trump kamen Melonis Worte gut an – er lobte sie in den höchsten Tönen. Sie mache einen «fantastischen Job» und habe Europa im Sturm erobert.

19.04.2025