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Öffentlicher Schlagabtausch Meloni zu Trump: «Meine Beliebtheit geht dich nichts an»

dpa

21.6.2026 - 18:24

Donald Trump legte im Streit mit der italienischen Regierungschefin nach, Meloni konterte. (Archivfoto)
Donald Trump legte im Streit mit der italienischen Regierungschefin nach, Meloni konterte. (Archivfoto)
Bild: dpa

Donald Trump und Giorgia Meloni liefern sich einen öffentlichen Schlagabtausch – es geht um angebliche Fotowünsche. Doch dahinter steckt viel mehr.

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DPA, Redaktion blue News

21.06.2026, 18:24

21.06.2026, 18:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump und Giorgia Meloni gehen sich in sozialen Netzwerken mit scharfen Worten an.
  • Auslöser dieses Streits: Meloni soll Trump beim G7-Gipfel um ein Foto angefleht haben.
  • Die Italienerin hat diese Behauptung strikt zurückgewiesen und als «völlig erfunden» bezeichnet.
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Hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Donald Trump um ein Foto gebeten? Nach dieser Behauptung des US-Präsidenten gehen sich die beiden Regierungschefs in sozialen Netzwerken mit scharfen Worten an. Trump warf der Italienerin mangelnde Unterstützung für das US-Vorgehen gegen den Iran vor. Nach dem Militäreinsatz der USA wolle «sie wieder Freundschaft schliessen, um ihre «Umfragewerte zu verbessern», schrieb der Republikaner – gefolgt von einem «Nein danke!!!». Meloni konterte: «Meine Beliebtheit geht dich nichts an.» Trump solle sich lieber auf seine eigene konzentrieren.

Transatlantischer Schlagabtausch. So fiel selbst die «Trump-Flüsterin» bei Trump in Ungnade

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Der US-Präsident hatte zuvor auf der Plattform Truth Social die Behauptung wiederholt, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel um ein Foto angefleht – was die Italienerin bereits strikt zurückgewiesen und als «völlig erfunden» bezeichnet hatte. Italiens Aussenminister Antonio Tajani sagte in Reaktion auf die «schweren und beleidigenden» Worte Trumps einen geplanten Besuch in den USA ab.

Meloni galt lange als Brückenbauerin

Trump unterstellte in seinem Post nun, Melonis Beliebtheitswerte in Italien seien gesunken, weil sie den USA die Unterstützung im Vorgehen gegen den Iran versagt habe: «Sie gestattete uns nicht einmal die Nutzung italienischer Landebahnen – ein erheblicher logistischer Nachteil», schrieb Trump.

Meloni erwiderte auf Instagram, Trumps wiederholte Angriffe seien sinnlos. Die Nutzung der amerikanischen Militärbasen in Italien sei Vereinbarungen unterworfen, die sie als Ministerpräsidentin nicht verletzen könne. «Italien bleibt eine souveräne Nation.» Meloni betonte: «Was meine Beliebtheit angeht: Deine Freundschaft hat ihr sicherlich nicht geholfen, und sie hängt auch nicht von meiner Beziehung zu dir ab.»

Was hatten Meloni und Trump hier zu diskutieren?

Was hatten Meloni und Trump hier zu diskutieren?

Für heisse Diskussionen sorgt ein Video von Meloni und Trump, welches die beiden Regierungschefs am letzten Morgen des G7-Gipfels zeigt. Dieses zeigt, wie Meloni mit heftigen Gesten in Richtung Trump deutet, während sie spricht.

18.06.2026

Die rechte Politikerin galt zuvor lange Zeit als Brückenbauerin zwischen Europa und den USA. Das Verhältnis zum US-Präsidenten verschlechterte sich deutlich, nachdem die rechte Regierungschefin Trumps verbalen Angriff auf Papst Leo XIV. als «inakzeptabel» bezeichnet hatte.

Gute Trump-Beziehungen als Nachteil für Meloni?

Bereits im Januar hatte sich Meloni nach Trumps Zollankündigungen gegen mehrere EU-Länder im Grönland-Konflikt vorsichtig distanziert. Im Iran-Krieg hatte die 49-Jährige eine italienische Beteiligung an den amerikanisch-israelischen Angriffen abgelehnt. Italien verweigerte zudem mehreren US-Flugzeugen die Landung auf dem Stützpunkt Sigonella auf Sizilien für den Krieg gegen den Iran.

Meloni kündigte am Sonntag an, nicht weiter auf das Foto-Thema einzugehen, «da ich nach wie vor an die Einheit des Westens glaube und nicht der Meinung bin, dass dies ein Schauspiel ist, das unserer Aufgabe gerecht wird.»

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