Dieser Dampfer fährt nirgendwo mehr hin

Trockenheit im Amazonas-Gebiet: Mensch und Tier durch extreme Dürre bedroht

Der Wasserstand vieler Flüsse im Amazonas-Gebiet ist so tief wie nie seit Messbeginn. Die Versorgungslage in Hunderten Flussgemeinden ist prekär. Ein grosses Fischsterben ist in der Region zu beobachten.

19.10.2023