Ein Erdrutsch hat im Westen Chinas mehrere Wohnhäuser unter sich begraben. Zahlreiche Menschen wurden verschüttet oder eingeschlossen. Rettungskräfte konnten bislang acht Personen lebend bergen.

ARCHIV – Ein chinesisches Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht auf einer Strasse. In Westchina sind im Kreis Pengshui mehrere Menschen bei einem Erdrutsch verschüttet worden. Foto: Johannes Neudecker/dpa

Darum geht's Im Kreis Pengshui im Westen Chinas ist ein Berghang auf eine bewohnte Strasse abgestürzt.

Mehrere Häuser wurden verschüttet, wie viele Menschen noch unter den Geröllmassen liegen, ist unklar.

Acht Verschüttete konnten bislang gerettet werden. Zusammenfassung erstellt mit

Mehrere Menschen sind im Westen Chinas bei einem Erdrutsch verschüttet worden. Wie der Katastrophenschutz mitteilte, kam es am Vormittag (Ortszeit) zu einem Bergsturz im Kreis Pengshui, östlich der Metropole Chongqing. Das chinesische Staatsfernsehen verbreitete Aufnahmen des Berghangs, der an einer bewohnten Strasse abgebrochen war. Ein weiteres Video zeigte Anwohner, die vor einer Staubwolke flohen.

Wie viele Menschen die Lawine aus Geröll unter sich begraben hat, ist noch unklar. Chinesische Staatsmedien berichteten unter Berufung auf die Behörden, dass mehrere Wohnhäuser verschüttet und Menschen eingeschlossen seien. Acht Verschüttete wurden demnach bislang gerettet.

Kurz vor dem Abbruch hätten Anwohner Steinschläge bemerkt, berichtete das Staatsfernsehen weiter. Während der folgenden Evakuierung von 60 Bewohnern sei die Gerölllawine abgegangen, hiess es.

Vor allem im regenreichen Sommer kommt es in China immer wieder zu Erdrutschen. Vergangenen Woche hatte ein Erdrutsch in der nordwestlichen Provinz Gansu nahe der Stadt Longnan 21 Menschen das Leben gekostet.