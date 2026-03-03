Der berühmte Azadi-Turm in Teheran wird von dicken Rauchwolken verdunkelt. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Die iranische Hauptstadt Teheran wird nahezu rund um die Uhr aus der Luft bombardiert und von schweren Explosionen erschüttert. Die Verzweiflung unter der Bevölkerung ist unermesslich – wer konnte, hat die Hauptstadt verlassen.

Agence France-Presse, Redaktion blue News Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Durch die Angriffe Israels und der USA wird die iranische Hauptstadt Teheran immer wieder von schwere Explosionen erschüttert.

In der Stadt, in der zuletzt rund zehn Millionen Menschen lebten, wirken normalerweise geschäftige Strassen wie ausgestorben.

Die Menschen verstecken sich in ihren Häusern und hoffen, der nächsten Angriffswelle zu entgehen Mehr anzeigen

Teheran gleicht plötzlich einer Geisterstadt: Die Menschen, die noch nicht vor den Angriffen Israels und der USA aus der iranischen Hauptstadt geflohen sind, trauen sich am Dienstag aus Angst vor neuen Luftangriffen kaum aus dem Haus. «Ich habe Angst, auf die menschenleeren Strassen zu gehen, weil ständig Bomben vom Himmel fallen», sagt Samireh, eine 33-jährige Krankenpflegerin, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte.

Kaum Schutz vor den Bomben

Schon den vierten Tag in Folge wird Teheran immer wieder von schweren Explosionen erschüttert, grauer Rauch steigt in den blauen Himmel. «Wenn wir den Lärm der Angriffe hören, spüren wir, wenn wir nah am Einschlagsort sind, wie Fenster und Türen wackeln», berichtet der 31-jährige Saghar.

Am stärksten betroffen sind die Stadtviertel in der Innenstadt, wo sich die Gebäude der iranischen Führung befinden. Am Sonntag wurde etwa das Hauptquartier der iranischen Revolutionsgarden angegriffen. Die 39-jährige Elnas sagt, es sei «schwierig», sich vor den Angriffen zu schützen - bombardiert würden auch die Privatwohnungen von Angehörigen der Sicherheitskräfte und «wir kennen nicht alle unseren Nachbarn».

The IDF announced that it has begun a new large-scale wave of strikes targeting the Iranian regime’s infrastructure in Tehran. pic.twitter.com/SpDIsohy7f — Visegrád 24 (@visegrad24) March 3, 2026

Vor einem Angriff in der Nacht zum Dienstag hatte die israelische Armee zur Evakuierung des Stadtgebiets aufgerufen, in dem der iranische Staatsrundfunk Irib seinen Sitz hat. Verbreitet wurde der Aufruf im Onlinedienst X, wegen der Internetblockade im Iran hat er aber nur wenige Menschen erreicht.

Stadtmitte am stärksten unter Beschuss

Am Ferdowsi-Platz, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Stadtzentrum, sind viele Gebäude zerstört. In den Trümmern steckt eine iranische Flagge. An einem Gebäude in der Nähe hängt ein riesiges Bild des obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei, der bei einem Angriff am Samstag getötet wurde. An grossen Kreuzungen stehen Polizisten und andere bewaffnete Sicherheitskräfte und winken immer wieder Autofahrer für Kontrollen aus dem Verkehr.

Zerstörte Häuser und ständig neue Luftangriffe in Teheran: Viele Einwohner*innen fliehen aus der iranischen Hauptstadt. Bild: IMAGO/UPI Photo

Nach Beginn der Angriffe am Samstag hatten die iranischen Behörden die Menschen in Teheran per SMS zum Verlassen der Hauptstadt aufgerufen. «Ich muss bleiben, weil ich Krankenschwester bin», sagt Samireh. «Sonst hätte ich die Hauptstadt bestimmt schon verlassen.»

Severe damages in western Tehran after U.S. and Israeli airstrikes over the past hours pic.twitter.com/MDvXeADdZ1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 3, 2026

Im Norden Teherans, der eher wohlhabend ist, scheinen viele Menschen schon weg zu sein. Statt des üblichen Verkehrslärms sind Vogelgezwitscher und miauende Katzen zu hören. Cafés und Restaurants, die abends sonst immer gut besucht sind, sind geschlossen. Die wenigen Fahrzeuge, die auf den Strassen unterwegs sind, beliefern die noch geöffneten Lebensmittelgeschäfte. Viele Menschen stehen Schlange, um Obst oder frisches Brot zu kaufen.

Basare sind wie leergefegt

Auch auf dem Tadschrisch-Basar sind die meisten Läden verrammelt. Ein Händler, der Kleidung verkauft, sitzt neben einem T-Shirt mit einer iranischen Flagge und wartet vergeblich auf Kundschaft. Normalerweise wären die Basare in Teheran vor dem Persischen Neujahrsfest Newroz besonders belebt: Die Wochen vor Newroz sind traditionell sehr umsatzstark und für viele Einzelhändler daher von grosser Bedeutung.

Und auch privat kommen im Iran an Newroz normalerweise viele Menschen mit Familie und Freunden zusammen, um die Sorgen des Alltags zumindest kurz zu vergessen.