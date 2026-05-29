Ausnahmezustand in Grossbritannien: Menschenmassen baden illegal im Naturreservat – Tiere gestresst
Riesenandrang im Londoner Stadtteil Hampstead: Menschen treffen sich beim Naturreservat «Hampstead Heath» und gehen im Teich baden. Doch das hat fatale Folgen für die Flora und Fauna.
29.05.2026
Riesenandrang im Londoner Stadtteil Hampstead: Menschen treffen sich beim Naturreservat Hampstead Heath und gehen im Teich baden. Doch das hat fatale Folgen für die Flora und Fauna.
Seit zwei Tagen trotzt Grossbritannien einer Hitzewelle. Im Londoner Stadtteil Hampstead kühlen sich die Leute im Teich des Naturreservats Hampstead Heath ab. Das Problem: Es ist illegal. Denn beim Naturschutzgebiet gilt striktes Schwimmverbot.
Das über 50'000 Franken teure Projekt wurde realisiert, damit Flora und Fauna geschützt leben können. Der Riesenandrang bringt gravierende Folgen mit sich.
Im Video erfährst du, welche. Und ob mittlerweile eine Lösung gefunden werden konnte.
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