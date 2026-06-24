Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran soll den Konflikt beenden. Menschenrechtsexperten warnen jedoch, dass die Vereinbarung ausgerechnet dem iranischen Regime mehr Spielraum verschaffen könnte, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran enthält eine Klausel zur gegenseitigen Nichteinmischung. Kritiker befürchten, dass dadurch der internationale Druck auf Teheran wegen Menschenrechtsverletzungen abnehmen könnte.

Während die USA und der Iran über Frieden verhandeln, hat sich die Lage für viele Menschen im Land verschlechtert: Tausende wurden festgenommen, politische Hinrichtungen nahmen zu.

Donald Trump hatte den Iranern zu Beginn der Proteste Unterstützung auf ihrem Weg zur Freiheit versprochen. Menschenrechtsexperten kommen heute zum Schluss, dass Krieg und Friedensdeal dieses Ziel nicht nähergebracht haben.

Trump liess sich im Schloss Versailles für die Unterzeichnung der Absichtserklärung zum Deal mit dem Iran beklatschen.

Wichtige Politiker trafen sich am Wochenende auf dem Bürgenstock, um die Details des Friedensabkommens zu besprechen. Es geht dabei um ein Ende der Kampfhandlungen, um die Strasse von Hormus, um Geld für den Wiederaufbau, um Atomwaffen.

Und in Punkt 2 der Absichtserklärung geht es um die «Souveränität und territoriale Integrität». Der Iran und die USA einigen sich darauf, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen einzumischen.

Beat Gerber, Sprecher der Menschenrechtsorganisation Amnesty International Schweiz, kritisiert die Absichtserklärung: «Solche Klauseln bergen die Gefahr, dass jegliche internationale Kritik als ‹Einmischung› bewertet wird», sagt er. «Für die Bevölkerung kann das bedeuten, dass der internationale Druck auf das Regime sinkt – obwohl genau dieser Druck entscheidend ist, um Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Doch Menschenrechte sind kein ‹inneres Anliegen›, sondern gelten universell.»

Während der Massenproteste im Iran gegen das Regime im Januar versprach Donald Trump noch auf seiner Plattform Truth Social: «Der Iran strebt nach FREIHEIT, vielleicht wie nie zuvor. Die USA sind bereit zu helfen!!!» Davon kann jetzt keine Rede mehr sein.

6000 willkürliche Festnahmen, mindestens 39 Hinrichtungen

Aus menschenrechtlicher Sicht gehe es der iranischen Zivilbevölkerung heute schlechter als vor der Einmischung der USA und Israels. «Der bewaffnete Konflikt hat zivile Opfer gefordert – gleichzeitig hat das iranische Regime die Kriegssituation gezielt genutzt, um den Druck im Innern massiv zu erhöhen», erklärt Beat Gerber. «Unter dem Deckmantel von ‹Sicherheitsmassnahmen› wurden tausende Menschen willkürlich verhaftet, Anhänger der Protestbewegung verfolgt und politische Hinrichtungen beschleunigt.»

Während die internationale Aufmerksamkeit auf den Krieg gerichtet war, kam es laut eines Berichts von Amnesty International von Ende Mai im Iran zu einer massiven Eskalation der Menschenrechtslage. Seit dem Militärangriff der USA und Israels am 28. Februar wurden im Iran mehr als 6000 Menschen willkürlich festgenommen, darunter Demonstrierende, Journalist*innen, Anwält*innen, Menschenrechtsverteidiger*innen und Angehörige von Minderheiten. Gleichzeitig wurden mindestens 39 politische Hinrichtungen vollstreckt.

«Die Bevölkerung war damit gleichzeitig zwei Gefahren ausgesetzt: militärischen Angriffe von aussen und massiver Repression durch den eigenen Staat», sagt Beat Gerber. Der Krieg habe das Regime zwar kurzzeitig geschwächt, gleichzeitig aber auch seine repressive Kontrolle im Inneren gestärkt. «Ein Waffenstillstand bedeutet deshalb noch lange keinen Frieden für die Menschen im Iran: Gewalt und Straflosigkeit gehen weiter.»

Iranische Sängerin zu 74 Peitschenhieben verurteilt

Eine «Hilfe» beim Streben nach Freiheit, wie sie Trump im Januar angekündigt hatte, war der Angriff also nicht. «Der Krieg hat den Freiheitskampf nicht gestärkt, sondern zusätzlich erschwert», sagt Beat Gerber. Einerseits litten viele Menschen direkt unter den Folgen der Angriffe. Andererseits nutze das Regime die Situation, um Proteste zu delegitimieren und Kritiker*innen als «Feinde» darzustellen.

«Viele Menschen im Iran kämpfen weiter für ihre Rechte – aber unter noch gefährlicheren Bedingungen.» Daran ändert auch das Friedensabkommen nichts. «Im Gegenteil: Die bisherigen Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Regierung versucht, ihre Macht durch verstärkte Repression im Innern abzusichern.»

Nur einen Tag, nachdem Präsident Trump die Absichtserklärung zum Deal mit dem Iran unterzeichnete, wurden die 29-jährige iranische Sängerin Parastoo Ahmadi und Mitglieder ihrer Band sowie ihres Produktionsteams zu 74 Peitschenhieben und einem zweijährigen Reise- und Berufsverbot verurteilt. Im Gerichtsbeschluss heisst es, die Gruppe habe online «vulgäre und unmoralische Inhalte» verbreitet.

Im Dezember hatte Parastoo Ahmadi ein virtuelles Konzert in einem ärmellosen Kleid und ohne Kopftuch gegeben – gleich mehrere Dinge, die im Iran für Frauen verboten sind.

«Freiheit lässt sich nicht herbeibomben»

Die internationale Gemeinschaft dürfe sich nicht auf geopolitische Deals beschränken, sondern müsse die Rechte der Menschen im Iran ins Zentrum stellen und konsequent auf die Einhaltung der Menschenrechte drängen, fordert Amnesty International. Dazu gehöre die Unterstützung unabhängiger Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen, Druck für ein Moratorium der Todesstrafe, die Freilassung politischer Gefangener sowie der Schutz der Zivilgesellschaft und der freien Meinungsäusserung.

«Nur so besteht eine realistische Chance, dass sich die Lage für die Menschen im Iran tatsächlich verbessert», sagt Beat Gerber. «Freiheit lässt sich nicht herbeibomben – sie muss durch Rechte, Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Zivilbevölkerung gesichert werden.»