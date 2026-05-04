Menschliche Überreste in Krokodil entdeckt

In Südafrika wurde im Magen eines Krokodils menschliche Überreste gefunden. Symbolbild: Muhammad Taufan/dpa

In Südafrika hat die Polizei ein Krokodil geborgen, in dessen Innerem menschliche Überreste entdeckt wurden. Diese könnten zu einem seit Tagen vermissten Mann gehören.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Südafrika hat die Polizei ein Krokodil aus dem Komati-Fluss geborgen, in dessen Magen menschliche Überreste gefunden wurden.

Diese könnten zu einem 59-jährigen Mann gehören.

Eine DNA-Analyse soll nun seine Identität bestätigen. Mehr anzeigen

In Südafrika haben Einsatzkräfte ein Krokodil aus dem Komati-Fluss geborgen, in dessen Innerem menschliche Überreste gefunden wurden. Nach Angaben der Behörden könnten diese zu einem 59-jährigen Geschäftsmann gehören, der nach schweren Überschwemmungen als vermisst gemeldet worden war.

Für die Bergung griff die Polizei zu ungewöhnlichen Mitteln: Ein Beamter wurde aus einem Helikopter zu dem Tier abgeseilt, das zuvor eingeschläfert worden war. Das Gebiet gilt als besonders krokodilreich.

Beobachter hatten bereits im Vorfeld ein auffälliges Verhalten des Tieres registriert. Es bewegte sich kaum und zeigte trotz des Lärms von Drohnen und dem Helikopter keine Fluchtreaktion.

Jährlich sterben 1000 Menschen durch Krokodile

Das rund viereinhalb Meter lange Krokodil wurde anschliessend in den Kruger-Nationalpark gebracht, wo Spezialisten bei der Untersuchung menschliche Überreste im Magen entdeckten. Eine DNA-Analyse soll nun klären, ob es sich tatsächlich um den vermissten Mann handelt. Die Suche nach ihm hatte etwa eine Woche gedauert.

Angriffe von Krokodilen auf Menschen sind vor allem in Afrika, Australien und Südostasien keine Seltenheit. Experten zufolge töten die Tiere jährlich rund 1000 Menschen. Besonders gefährlich sind Regionen, in denen Menschen regelmässig an Gewässern arbeiten oder fischen.