«Menschenverachtende Partei» Angela Merkel holt zum Rundumschlag gegen AfD aus 

dpa

2.10.2025 - 19:46

Merkel geht hart mit der AfD ins Gericht. (Archivbild)
Merkel geht hart mit der AfD ins Gericht. (Archivbild)
dpa

Wegen ihrer Flüchtlingspolitik als Kanzlerin wird Angela Merkel immer wieder für den Aufstieg der AfD in Deutschland verantwortlich gemacht. Nun geht sie die Partei mit harschen Worten an.

,

DPA, Redaktion blue News

02.10.2025, 19:46

02.10.2025, 19:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die AfD scharf kritisiert.
  • Unter anderem bezeichnete sie die Partei als «menschenverachtend».
  • Die AfD teile die Menschen in die Eliten und das Volk auf und definiere, wer noch zum Volk gehöre, sagte Merkel.
Mehr anzeigen

Altkanzlerin Angela Merkel hat die AfD scharf kritisiert und eine «menschenverachtende Partei» genannt. Nach ihrer Gründung in der Eurokrise sei die AfD zunächst aus der Öffentlichkeit verschwunden, habe im Herbst 2014 aber an die Pegida-Bewegung angeknüpft, sagte die CDU-Politikerin im ZDF-Interview. Damals seien Neid, Hass und Rassismus verbreitet worden.

Zwar gebe es Unzufriedenheiten und das Gefühl, sich weiterentwickeln zu können, sei in den ländlichen Räumen teils verloren gegangen. «Und trotzdem muss ich immer wieder sagen, es ist kein Grund, eine menschenverachtende Partei zu wählen, wenn man etwas zu kritisieren hat.»

Die AfD teile die Menschen in die Eliten und das Volk auf und definiere, wer noch zum Volk gehöre, sagte Merkel. «Das ist einfach gegen das Grundgesetz. Dort steht: Alle Macht geht vom Volk aus und das Volk sind alle deutschen Staatsbürger.»

Die wichtigsten Fragen und Antworten. Darum wurde die AfD als rechtsextremistisch eingestuft

Die wichtigsten Fragen und AntwortenDarum wurde die AfD als rechtsextremistisch eingestuft

Populistische Bewegungen auch in alten Bundesländern

Populistische Bewegungen sehe man nicht nur in den neuen Bundesländern. «Wir sehen sie auch dort in den alten Bundesländern, wo auch sozial durchaus Probleme da sind», sagte Merkel. Es gebe sie auch in Frankreich und vielen anderen europäischen Ländern, in Amerika in noch ganz anderen Erscheinungen. 

In den sozialen Medien bekämen oft diejenigen die meisten Klicks und Aufmerksamkeit, die die radikalsten Botschaften verbreiteten. «Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir darüber reden, dass auch Wahrheiten und Fakten von Gefühlen unterschieden werden können und dass die digitalen Medien auch reguliert werden.»

Hazel Brugger interviewt Angela Merkel. «Sie wirken jetzt nicht so wie eine Streberin auf mich»

Hazel Brugger interviewt Angela Merkel«Sie wirken jetzt nicht so wie eine Streberin auf mich»

Als Kanzlerin ermöglichte Merkel 2015 die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland. Angesichts der Flüchtlingsbewegungen von Ungarn über Österreich nach Deutschland entschied sie, die offenen deutschen Grenzen nicht zu schliessen. Berühmt wurde ihr Satz: «Wir schaffen das.» In der Vergangenheit räumte die Altkanzlerin ein, dass ihre Entscheidung zum Aufschwung der AfD beigetragen hat.

