Im ZDF-Sommerinterview verteidigt der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz seinen harten Kurs und nennt dabei die Schweiz als Vorbild. Doch seine 200-Stunden-Rechnung erzählt nur die halbe Wahrheit.

Darum geht’s Der deutsche Bundeskanzler Merz erklärte im Sommerinterview, Schweizer würden 200 Stunden mehr pro Jahr arbeiten als Deutsche.

Die Zahl stimmt nur für Vollzeitbeschäftigte. Bezieht man alle Arbeitnehmenden ein, schrumpft der Unterschied auf weniger als eine Stunde pro Woche, weil in der Schweiz deutlich mehr Menschen Teilzeit arbeiten.

Fachleute warnen davor, die Schweiz als Vorbild zu nehmen: Die hohe Vollzeitnorm dränge vor allem Frauen in Teilzeit. Zusammenfassung erstellt mit

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Sonntag im ZDF-Sommerinterview wenig zu lachen. Journalistin Diana Zimmermann konfrontierte ihn unter anderem mit dem Rücktritt von Fraktionschef Jens Spahn und dem Vorwurf, seine Regierung verliere an Glaubwürdigkeit.

Merz, der aktuell in Umfragen strauchelt, gab sich kämpferisch: Fehler sieht er vor allem in seiner Kommunikation – und nicht in seinen Entscheidungen.

Besonders deutlich wurde der Kanzler bei der Frage nach der Arbeitsleistung der Deutschen. «Die Schweizer arbeiten 200 Stunden mehr als die Deutschen», sagte Merz im Interview. Den Vorwurf, er unterstelle den Menschen Trägheit, wies er zurück: «Ich habe nie jemandem persönliche Faulheit unterstellt.» Es gehe ihm um die gesamtwirtschaftlich geleisteten Arbeitsstunden und die zu geringe Produktivität.

Friedrich Merz gab am Sonntagabend dem ZDF ein Sommerinterview. KEYSTONE/DPA/Dominik Asbach

Die Zahl mit den 200 Stunden, welche wir Schweizer*innen mehr arbeiten würden als die Nachbarn im grossen Kanton, ist nicht neu. Bereits im April griff der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sie in einem Interview mit dem «Blick» auf: «Es braucht Produktivitätsfortschritte. Wir müssen wieder mehr zupacken. Die Schweizer arbeiten 200 Stunden mehr pro Jahr als die Deutschen. Die Schweizer haben trotzdem auch Urlaub und Freizeit.»

«Die Schweizer arbeiten 200 Stunden mehr als die Deutschen.» Friedrich Merz Deutscher Bundeskanzler

Auch wenn Kretschmann als Schweiz-Versteher gilt und das Lob des deutschen Bundeskanzlers der helvetischen Seele schmeicheln würde: Ein Faktencheck des ZDF relativiert die Milchbüechlirechnung und schreibt verklausuliert, dass die Zahl «das Gesamtbild beim Thema Arbeitszeit» nicht abbilde.

Teilzeitler nicht einberechent

Zwar arbeiteten Vollzeitbeschäftigte in der Schweiz 2025 laut Bundesamt für Statistik im Schnitt 42,5 Stunden pro Woche, in Deutschland seien es nur 38,4. Aufs Jahr gerechnet ergebe das tatsächlich rund 200 Stunden Unterschied.

Zählt man aber alle Arbeitnehmenden mit, schrumpft der Vorsprung laut dem Deutschen Statistischen Bundesamt auf weniger als eine Stunde pro Woche: 35,1 Stunden in der Schweiz gegenüber 34,2 in Deutschland.

Der Grund: In der Schweiz arbeiten deutlich mehr Menschen Teilzeit als in Deutschland. Zudem liegt das Schweizer Rentenalter mit 65 Jahren tiefer als das deutsche, für Frauen mit Jahrgang vor 1964 sogar noch darunter. Und über die Wirtschaftskraft eines Landes sagt die reine Arbeitszeit ohnehin wenig aus – die europäischen Spitzenreiter bei den Wochenstunden hiessen 2024 Griechenland, Rumänien und Bulgarien.

Schweiz als Vorbild? Studie warnt davor

Auch das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung warnt in einer Studie davor, die Schweizer Arbeitszeitkultur zum Vorbild für Deutschland zu erklären. Die Autorinnen Bettina Kohlrausch und Noémie Zurlinden verweisen dabei unter anderem auf die hohe Schweizer Vollzeitnorm von durchschnittlich 41,7 Wochenstunden. Ihr Fazit: «Eine hohe Vollzeitnorm führt zu einem hohen Anteil von Teilzeitbeschäftigten.»

Der Grund dafür: Weil Frauen weiterhin den grösseren Teil der Kinderbetreuung, Pflege und Hausarbeit übernehmen, weichen sie bei einer höheren Arbeitszeit häufiger auf Teilzeitstellen aus. Frauen arbeiten demnach nicht unbedingt weniger. Sie leisten stattdessen schlicht einen grösseren Teil ihrer Arbeit unbezahlt.

Die Autorinnen der Studie argumentieren deshalb gegen eine weitere «Flexibilisierung» der Arbeitszeit in Deutschland. Stattdessen brauche es eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, einen Ausbau der Kinderbetreuung und Pflege sowie eine gerechtere Verteilung der Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern.

Hinzu kommen gesundheitliche Folgen: In der Schweiz würden Angestellte häufiger in ihrer Freizeit arbeiten und dabei öfter die vorgeschriebenen Ruhezeiten unterschreiten. Lange Arbeitszeiten erhöhen jedoch das Risiko von Stress und Arbeitsunfällen.

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