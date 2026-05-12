Merz wird bei Auftritt gnadenlos ausgebuht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Buh-Rufe bei Rentenrede Merz wird bei Auftritt gnadenlos ausgebuht

dpa

12.5.2026 - 12:54

Hier wird Merz ausgebuht

Hier wird Merz ausgebuht

Merz appelliert auf dem DGB-Kongress an die Gewerkschafter, bei der Reformagenda konstruktiv mitzuwirken. «Das alles ist keine Bösartigkeit», sagt er. Die Reaktion ist eindeutig.

12.05.2026

Merz appelliert auf dem DGB-Kongress an die Gewerkschafter, bei der Reformagenda konstruktiv mitzuwirken. «Das alles ist keine Bösartigkeit», sagt er. Die Reaktion ist eindeutig.

DPA

12.05.2026, 12:54

12.05.2026, 13:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Friedrich Merz wurde bei seiner Rede am DGB-Kongress mehrfach von Pfiffen und Buhrufen begleitet.
  • Besonders Aussagen zur Rentenreform und zu Sparmassnahmen sorgten bei Gewerkschaftern für Widerstand.
  • DGB-Chefin Yasmin Fahimi warnte vor Sozialabbau und einem Angriff auf Arbeitnehmerrechte.
Mehr anzeigen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für tiefgreifende Sozialreformen geworben und dafür Pfiffe und Buhrufe kassiert. Mit seinem Appell, den Reformprozess als Chance statt Bedrohung zu begreifen und daran mitzuwirken, drang der CDU-Chef bei den rund 400 DGB-Delegierten kaum durch. «Wir können nicht einfach so weitermachen wie in den letzten 20 Jahren», rief er ihnen zu. Der Platz, von dem aus man das Land zum Guten gestalten könne, «das ist nicht die Bremse».

«Deutschland muss sich also aufraffen»

Merz redete als erster CDU-Kanzler seit acht Jahren bei einem DGB-Bundeskongress. Zuletzt war Angela Merkel 2018 beim Dachverband der Gewerkschaften zu Gast, die dort in früheren Jahren auch schon etwa für die Rente mit 67 ausgepfiffen worden war.

Merz hatte bei den Gewerkschaften in den vergangenen Monaten mit Äusserungen zur gesetzlichen Rente als «Basisabsicherung» oder mangelnder Arbeitsmoral («Lifestyle und Vier-Tage-Woche») für Unmut gesorgt. In seiner gut halbstündigen Rede vor den Gewerkschaftern machte er nun erneut die Dringlichkeit von Reformen deutlich, um den Wohlstand in Deutschland zu sichern. «Wir haben es schlicht versäumt, unser Land zu modernisieren», betonte er. «Deutschland muss sich also aufraffen.» 

Rentenreform das «härteste Brett»

Als Merz die bereits von der Bundesregierung beschlossenen Sparmassnahmen bei der gesetzlichen Krankenversicherung schilderte, gab es die ersten Pfiffe, Buhrufe und Zwischenrufe. 

Merz drang beim DGB-Kongress mit seinen Reformappellen nicht durch.
Merz drang beim DGB-Kongress mit seinen Reformappellen nicht durch.
Bernd von Jutrczenka/dpa

Die im Sommer bevorstehende Rentenreform bezeichnete er als das «härteste Brett» der Bundesregierung. «Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung», betonte er. «Das ist Demografie und Mathematik. Es übersteigt ganz einfach die Kräfte von zwei Beitragszahlern, wenn sie in Zukunft eine Person in der Rente finanzieren sollen.» Auch hier wurde Merz durch Buhrufe und sogar Gelächter unterbrochen.

Merz hatte im April mit seiner Aussage für Aufsehen gesorgt, dass die gesetzliche Rentenversicherung künftig «allenfalls noch die Basisabsicherung» neben der privaten und betrieblichen Vorsorge im Alter sein werde und damit nicht nur bei den Gewerkschaften für Empörung gesorgt, sondern auch den Koalitionspartner SPD verschreckt. 

Absage an Rentenkürzungen bekräftigt

Auf die Formulierung ging Merz in seiner Rede nicht ein, versicherte aber erneut, dass keine Rentenkürzungen geplant seien. «Niemand in diesem Land schlägt Kürzungen der gesetzlichen Rente vor. Sie wären im übrigen auch gar nicht zulässig.»

Der Kanzler appellierte an die Gewerkschafter, an den Reformen mitzuwirken. «Wir brauchen diese gemeinsame Suche nach Wegen, die unser Land voranbringen», sagte er. «Den besten gemeinsamen Weg zu finden, das muss uns gerade heute wieder gelingen.»

DGB-Chefin Fahimi hält dagegen

DGB-Chefin Yasmin Fahimi wies Merz auf die Wahrnehmung vieler Arbeitnehmer hin, dass hinter den Reformen am Ende des Tags Einschnitte und Kürzungen stehen würden, «die aus unserer Sicht einseitige Belastung und Abbau von Schutzrechten bedeuten».

Viele in den Gewerkschaften würden erleben, dass die für die Wirtschaftsbeziehungen in Deutschland grundlegende Sozialpartnerschaft «nicht mehr so richtig funktioniert und wir immer mehr in Konflikte reingetrieben werden», sagte Fahimi.

«Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung»

Friedrich Merz

Deutscher Bundeskanzler

Bei der Rentenreform hielt sie Merz entgegen, dass schon einmal versprochen worden sei, die Vorsorge inklusive privater und betrieblicher Säule der Alterssicherung abzusichern. «Das Zielbild ist bis heute nicht eingehalten», sagte Fahimi. «Wir haben das schon bezahlt mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters, der Abschaffung der Altersteilzeit, der Absenkung des Rentenniveaus.» 

«Nicht in Zeiten vor 1918 zurück»

Ausdrücklich warnte die DGB-Chefin vor einer geplanten Änderung beim Arbeitszeitgesetz. «Wir wollen nicht zurückgeworfen werden in Zeiten von vor 1918.» Damals war der Acht-Stunden-Tag eingeführt worden. Es gehe nicht darum, «dass wir einen starren Acht-Stunden-Tag in den Betrieben hätten», sondern darum, dass das, was an Flexibilität gebraucht und gewünscht sei, «in gegenseitigen Interessenabwägungen zwischen betrieblichen Interessen und Beschäftigteninteressen verbindlich geregelt werden muss».

Auch Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas wird heute noch auf dem DGB-Kongress erwartet. Am Abend kommen die beiden dann mit den anderen Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss zusammen. In der Sitzung soll es um den weiteren Fahrplan für die Reformen, die Haushaltsberatungen und Entlastungen für die im Zuge des Iran-Kriegs massiv gestiegenen Energiekosten gehen.

Meistgelesen

Zwei grosse Krankenkassen fallen bei Schweizern durch
Schläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»
Mann brutal zusammengeschlagen – diesen Verdächtigen sucht die Polizei
Merz wird bei Auftritt gnadenlos ausgebuht
Diese 25 Spieler nominiert Nati-Trainer Jan Cadieux für die Heim-WM

Mehr aus dem Ressort

Wirbel um Auftritt. Schläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»

Wirbel um AuftrittSchläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»

Nach dreitägiger Waffenruhe. Selenskyj kritisiert Moskaus Rückkehr zum Krieg

Nach dreitägiger WaffenruheSelenskyj kritisiert Moskaus Rückkehr zum Krieg

Trotz Rücktrittsforderungen. Britischer Premierminister Starmer will im Amt bleiben

Trotz RücktrittsforderungenBritischer Premierminister Starmer will im Amt bleiben