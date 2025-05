Selenskyj warnt: Russland bereitet neue Offensive vor

Kein Friedenswille in Moskau: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland die Planung einer neuen Offensive vor. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kremlchef Wladimir Putin sich auf eine Beendigung des Kriegs vorbereitetet und ernsthaft eine diplomatische Lösung in Betracht zieht, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Stattdessen gebe es viele Anzeichen dafür, dass Russland neue Angriffsoperationen vorbereitet.

27.05.2025