Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz entlässt laut «Bild» Verkehrsminister Patrick Schnieder. Der CDU-Politiker soll den Kanzler mit seiner Amtsführung und den ausbleibenden Fortschritten bei Bahn und Infrastruktur zunehmend verärgert haben.

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Berliner Personalkarussell dreht Merz baut Regierung um – gleich mehrere Spitzenposten wechseln

Darum geht’s Friedrich Merz trennt sich laut «Bild» von Verkehrsminister Patrick Schnieder.

Der Kanzler soll mit dessen Bilanz bei Bahn, Brücken und Infrastruktur unzufrieden sein.

Der Rauswurf ist Teil eines grösseren Umbaus der deutschen Regierung. Zusammenfassung erstellt mit

In Berlin dreht sich das Personalkarussell mit voller Kraft. Bundeskanzler Friedrich Merz baut Regierung, Fraktion und CDU-Spitze gleichzeitig um.

Besonders hart trifft es Verkehrsminister Patrick Schnieder. Merz entlässt den CDU-Politiker nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Partei- und Koalitionskreisen. Zuvor hatte bereits die «Bild» darüber berichtet.

Bahn und Infrastruktur werden zum Problem

Grund soll Merz’ anhaltende Unzufriedenheit mit Schnieders Arbeit sein. Vor allem bei Bahn, Schienennetz und Infrastruktur seien die erhofften Fortschritte ausgeblieben.

Schnieder setzte zwar die neue Bahnchefin Evelyn Palla ein. Viele Züge bleiben aber unpünktlich, bei der Sanierung stark belasteter Strecken kam es zu Verzögerungen.

Für Ärger sorgten zudem Berichte über Milliardenlücken bei neuen Autobahnen, Bundesstrassen und Bahnstrecken. Merz hatte damals versprochen: «Alles, was baureif ist, wird gebaut.»

Warken und Linnemann bekommen neue Ämter

Gleichzeitig sind weitere Wechsel nun bestätigt. Gesundheitsministerin Nina Warken übernimmt das Kanzleramt. Sie folgt auf Thorsten Frei, der neuer Vorsitzender der Unionsfraktion wird.

Carsten Linnemann wechselt dafür von der CDU-Parteizentrale ins Gesundheitsministerium.

Auch im Kanzleramt gibt es einen weiteren Tausch: Philipp Amthor wird neuer Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen.

Wer übernimmt das Verkehrsministerium?

Offen bleibt, wer Schnieder nachfolgt.

Als Kandidat galt zunächst der CDU-Finanzpolitiker Fritz Güntzler. Laut «Redaktionsnetzwerk Deutschland» soll dieser am Morgen jedoch abgesagt haben.

Merz selbst äusserte sich an einer eigens einberufenen Pressekonferenz nicht zur Personalie. Er kündigte lediglich weitere Wechsel an.