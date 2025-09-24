«Ich halte das aus» – hier bremst Merz Klöckner aus Angriff ist die beste Verteidigung: So tritt Kanzler Merz in der Generaldebatte des Bundestags auf. Er attackiert seine Kritiker, wird beim Thema Reformen aber wieder nicht konkret. 24.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kanzler Merz attackierte in der Generaldebatte die Opposition, blieb bei Reformplänen aber vage.

Beim Thema Klimapolitik versprach er «Schutz ohne Ideologie», aussenpolitische Fragen blendete er aus.

AfD-Chef Chrupalla eröffnete die Debatte und forderte Merz indirekt zu einer Zusammenarbeit auf. Mehr anzeigen

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist für ihre strenge Sitzungsleitung im Parlament bekannt - wurde dabei am Mittwoch aber vom Bundeskanzler ausgebremst. Angesichts des Geräuschpegels im Plenum während der Rede von Kanzler Friedrich Merz richtete Klöckner in der Generaldebatte zunächst eine scharfe Mahnung an die Abgeordneten: «Es ist genug reingerufen worden. Ich finde, dass der Respekt es gebietet, dem Redner zuzuhören.»

«Ich bedanke mich sehr», sagte Kanzler Merz an die Bundestagspräsidentin gewandt - und fügte hinzu: «Aber ganz offen gestanden: Ich halte das aus.» Der Kanzler warb für eine lebhafte Debattenführung im Plenum unter Inkaufnahme von Zwischenrufen: «Für die Zuschauerinnen und Zuschauer sind diese Reaktionen aufschlussreicher als mancher Redebeitrag, der von dieser Stelle aus hier geleistet wird», sagte er.

Merz hat die Generaldebatte vor allem dazu genutzt, die Kritik der Opposition an der Reformpolitik der Koalition zurückzuweisen. Er verwahrte sich gegen den Vorwurf, die Regierung betreibe mit ihren Plänen «Kahlschlag» am Sozialstaat. «Das Ziel der Reformen, die wir auf den Weg bringen, ist nicht der Abbruch des Sozialstaats, sondern ist der Erhalt des Sozialstaats, so wie wir ihn wirklich brauchen», sagte der CDU-Chef.

«Wir machen Klimaschutz ohne Ideologie»

Die Generaldebatte ist der Höhepunkt der Beratungen über den Bundeshaushalt 2026. Merz hatte bereits in der Vorwoche zum Etat 2025 geredet und eindringlich um Unterstützung für Reformen des Sozialstaats geworben. Wie schon vergangenen Mittwoch wurde der Kanzler auch diesmal nicht konkret.

Für die Kabinettsklausur in der kommenden Woche kündigte er weitreichende Beschlüsse zur Staatsmodernisierung an, ohne Einzelheiten zu nennen. Ausserdem wiederholte er, dass er bald Gipfeltreffen mit der Auto- und Stahlindustrie plane, um für Erleichterungen dieser angeschlagenen Branchen zu sorgen.

Der Kanzler wies auch den Vorwurf der Opposition zurück, die Bundesregierung schleife die Klimapolitik. «Nichts könnte ferner von der Realität sein», sagte er. «Wir machen Klimaschutz ohne Ideologie.»

Die Aussenpolitik sparte Merz überraschenderweise aus. Er ging nicht auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Vollversammlung ein und auch nicht auf die Debatte über einen möglichen Abschuss russischer Kampfjets in den Nato-Luftraum. Erneut äusserte er sich nicht zum Krieg im Nahen Osten und die Diskussion über eine härtere Gangart gegenüber Israel.

Verzicht auf UN-Treffen für Generaldebatte

Für seine Rede in der Generaldebatte hatte Merz auf die Teilnahme an der UN-Vollversammlung in New York verzichtet. In den ersten Monaten seiner Amtszeit war er immer wieder dafür kritisiert worden, dass er sich mit Reisen nach Washington, Paris oder Kiew zwar aussenpolitisch profiliert, aber die Innenpolitik vernachlässigt. Dass er der UN-Vollversammlung fernbleibt, trifft nun aber auch auf Kritik.

Der Kanzler sagte erneut, dass Aussen- und Innenpolitik sich nicht voneinander trennen liessen. Sein Engagement in der Aussenpolitik diene der Bewahrung des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands «auch und vor allem im Inneren». Er betonte, dass die gesamte westliche Wertegemeinschaft «vor ihrer vielleicht grössten Bewährungsprobe» stehe. Dies habe unmittelbare Folgen für die deutsche Wirtschaft, die auf globale Märkte ausgerichtet sei und eine offene und regelbasierte Weltordnung brauche.

Chrupalla: «Reissen Sie endlich die politischen Mauern ein»

Eröffnet wurde die Generaldebatte erstmals von Tino Chrupalla als Chef der grössten Oppositionsfraktion AfD. Er warf der Bundesregierung die Fortsetzung einer «Schuldenorgie» vor. «Sie verprassen schon heute rücksichtslos das Kapital der zukünftigen Generationen», sagte er.

Den Kanzler rief Chrupalla indirekt dazu auf, sich für eine Zusammenarbeit mit der AfD zu öffnen: «Reissen Sie endlich die politischen Mauern ein und arbeiten mit denen zusammen, die es wirklich gut mit Deutschland und seinen Bürgern meinen.» Das Ganze finde in Kommunen, Kreis- und Landtagen längst statt.