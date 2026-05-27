  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Merz unter Druck Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst

dpa

27.5.2026 - 23:30

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery
Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. NRW-Regierungschef Hendrik Wüst wird als möglicher «Einwechselkanzler» für Friedrich Merz gehandelt. 

NRW-Regierungschef Hendrik Wüst wird als möglicher «Einwechselkanzler» für Friedrich Merz gehandelt. 

Bild: dpa (Archivbild)

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. Ein Wohlfühltermin für Friedrich Merz: Eine CDU-Festveranstaltung in seiner Heimat Arnsberg.

Ein Wohlfühltermin für Friedrich Merz: Eine CDU-Festveranstaltung in seiner Heimat Arnsberg.

Bild: dpa

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. «Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch», betont Bundeskanzler Friedrich Merz.

«Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch», betont Bundeskanzler Friedrich Merz.

Bild: dpa

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. Dass Wüst auf international schwierigem Parkett bestehen kann, zeigte er vergangene Woche bei seiner Reise nach Schlesien und seinem ersten Besuch im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Dass Wüst auf international schwierigem Parkett bestehen kann, zeigte er vergangene Woche bei seiner Reise nach Schlesien und seinem ersten Besuch im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Bild: dpa (Archivbild)

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. Auch bei der schwarz-grünen Regierung in NRW läuft nicht alles rund.

Auch bei der schwarz-grünen Regierung in NRW läuft nicht alles rund.

Bild: dpa (Archivbild)

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery
Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. NRW-Regierungschef Hendrik Wüst wird als möglicher «Einwechselkanzler» für Friedrich Merz gehandelt. 

NRW-Regierungschef Hendrik Wüst wird als möglicher «Einwechselkanzler» für Friedrich Merz gehandelt. 

Bild: dpa (Archivbild)

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. Ein Wohlfühltermin für Friedrich Merz: Eine CDU-Festveranstaltung in seiner Heimat Arnsberg.

Ein Wohlfühltermin für Friedrich Merz: Eine CDU-Festveranstaltung in seiner Heimat Arnsberg.

Bild: dpa

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. «Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch», betont Bundeskanzler Friedrich Merz.

«Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch», betont Bundeskanzler Friedrich Merz.

Bild: dpa

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. Dass Wüst auf international schwierigem Parkett bestehen kann, zeigte er vergangene Woche bei seiner Reise nach Schlesien und seinem ersten Besuch im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Dass Wüst auf international schwierigem Parkett bestehen kann, zeigte er vergangene Woche bei seiner Reise nach Schlesien und seinem ersten Besuch im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Bild: dpa (Archivbild)

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst – Gallery. Auch bei der schwarz-grünen Regierung in NRW läuft nicht alles rund.

Auch bei der schwarz-grünen Regierung in NRW läuft nicht alles rund.

Bild: dpa (Archivbild)

Stockende Reformen, Iran, Ukraine: Der deutsche Kanzler muss sich mit Krisen und Kriegen herumschlagen. Sein Image ist schwer angekratzt. Wartet ein anderer schon auf seine Chance?

,

DPA, Redaktion blue News

27.05.2026, 23:30

27.05.2026, 23:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz steht auch in seiner eigenen Partei unter Druck.
  • In der Union gibt es laut Medienberichten Diskussionen, Merz frühzeitig abzulösen.
  • Als «Einwechselkkanzler» wird etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst gehandelt.
  • Das Umfeld des Kanzlers versucht, eine aufkommende interne Debatte über Merz im Keim zu ersticken.
Mehr anzeigen

Es ein Wohlfühltermin für Friedrich Merz – von denen der deutsche Kanzler derzeit nicht gerade zu viele haben dürfte. In der Schützenhalle von Hüsten, einem Stadtteil seiner Heimatstadt Arnsberg im Hochsauerland, spricht der Parteichef am Mittwochabend zum Thema «80 Jahre Neheim-Hüstener Programm». Die CDU feiert ein Dokument von 1946, das zu einem ihrer Gründungsdokumente wurde.

Von der Kritik an Merz, die in Teilen der Union wabert, redet hier niemand. Die Arnsberger CDU steht fest hinter ihrem Bundeskanzler, der nur ein paar Kilometer von der Hüstener Schützenhalle entfernt wohnt. «Die CDU im Hochsauerlandkreis steht hinter dir», versichert einer der Parteifreunde. «Du hast volle Rückendeckung für das, was du tust.»

Doch Merz droht gut ein Jahr nach dem Start seiner Regierung neben den verzwickten Reformdebatten mit dem Koalitionspartner SPD und den schwierigen internationalen Konflikten nun auch noch eine Debatte über seinen Kanzlerposten. Im Mittelpunkt: der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst. 

So unbeliebt ist der Kanzler. Fazit nach einem Jahr Friedrich Merz: Es könnte besser laufen

So unbeliebt ist der KanzlerFazit nach einem Jahr Friedrich Merz: Es könnte besser laufen

Gerüchte über Kanzlerwechsel

Kann der Kanzler den Reformstau mit seiner Regierung aufbrechen – oder könnte er womöglich durch einen anderen Unionsmann ersetzt werden, wie etwa der «Stern» schreibt? Unter «Mitgliedern der obersten Führungsgremien der CDU sowie anderen prominenten Christdemokraten» sei diese Möglichkeit besprochen worden, konkrete Planungen in grosser Runde gebe es noch nicht, berichtet auch die «Bild»-Zeitung.

Kanzler-Umfeld warnt vor gefährlicher Zündelei

Das Umfeld des Kanzlers versucht umgehend, eine aufkommende interne Debatte über Merz im Keim zu ersticken. Auf Anfrage ist in diesen Kreisen mit Blick auf einen Kanzlerwechsel von einer naiven Idee und wüsten Spekulationen die Rede. Ob das eine Anspielung auf den Namen des NRW-Regierungschefs ist, bleibt offen. Die Idee zeuge von einer «gefährlichen Lust an der Zündelei» und «bemerkenswerter Unkenntnis der Verfassung und der politischen Realität». Wer solche Spekulationen anstelle, «betreibt das Geschäft der AfD und raubt der politischen Mitte die Autorität». 

So werde die Stabilität im Bundestag gefährdet – angesichts der Weltkrisen sei dies doppelt fahrlässig, heisst es aus dem Merz-Umfeld. Vor dem Hintergrund der laufenden Reformdebatten wird spitz ergänzt: «Es ist immer einfacher, über Personal zu quatschen, als sich ernsthaft mit den Einkommensteuersätzen oder der Pflegereform zu beschäftigen.»

Bei seiner Rede in Arnsberg erwähnt Merz das Thema mit keiner Silbe. Aber an seinen Ambitionen als Regierungschef lässt er auch keine Zweifel. «Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch. Und ich bin persönlich mit aller Kraft entschlossen, diesen Aufbruch mit meiner Regierung auch zu ermöglichen», betont er.

Keller-Sutter trifft deutschen Bundeskanzler. Merz: «EU-Mitgliedschaft der Schweiz nicht auf der Tagesordnung»

Keller-Sutter trifft deutschen BundeskanzlerMerz: «EU-Mitgliedschaft der Schweiz nicht auf der Tagesordnung»

Wüst, Söder, Spahn als «Einwechselkanzler»?

In der Union, aber auch unter Hauptstadtjournalisten, werden derweil verschiedene Szenarien durchgespielt. Neben dem 50 Jahre alten Wüst als möglichem «Einwechselkanzler» werden etwa Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sowie Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) genannt.

Neu ist die Debatte nicht – auch nicht jene über Wüst. Hört man sich bei den Christdemokraten um, heisst es, aktuell sei ein Kanzlerwechsel kein Thema. Zumal auch nicht absehbar sei, dass Merz in absehbarer Zeit vielleicht aus Frust alles hinwerfen könne. 

In einem solchen Szenario müsste Merz den Weg für eine Kanzler-Neuwahl «im laufenden Galopp» – also im derzeitigen Bundestag mit seiner schwarz-roten Mehrheit – selbst frei machen. Oder durch den Druck führender Parteifreunde zum Verzicht gebracht werden. Gemeinsam mit der SPD könnten die Abgeordneten von CDU und CSU dann einen neuen Kanzler wählen. Doch einfach wäre ein solcher Prozess in der Union nicht. Ganz zu schweigen davon, ob die SPD mitziehen würde. 

Für Wüst ist Düsseldorf aktuell besser als Berlin

Auch Wüst könne aktuell kein Interesse haben, aus Düsseldorf zu wechseln, heisst es unter Parteifreunden in Berlin. In der Unionsfraktion im Bundestag fragen sich CDU-Abgeordnete zudem, wer ein Interesse daran haben könne, Wüst ausgerechnet jetzt im Zusammenhang mit einem Kanzlertausch zu nennen. Womöglich jene, die diesem schaden und mögliche Ambitionen im Ansatz «verbrennen» wollten? 

Auf der anderen Seite glauben einige seit längerem, dass Wüst sehr wohl ein geeigneter Kandidat für das Kanzleramt wäre. Zum einen bringe er viel Regierungserfahrung mit – Merz wird das Gegenteil vorgeworfen. Zum anderen könne er auch mit den Grünen, siehe NRW. Gut möglich, dass die Union in einer nächsten Regierung nicht an den Grünen als Partner vorbeikäme.

Wüst wurde schon 2024 für Berlin gehandelt, stellte sich dann aber öffentlichkeitswirksam hinter Merz, als dieser als Kanzlerkandidat bereits feststand. Offiziell lässt Wüst nie etwas zu möglichen Ambitionen auf das Kanzleramt durchblicken. Erst vor kurzem ist der 50-Jährige zum zweiten Mal Vater geworden und erklärt immer wieder, wie wichtig ihm Zeit mit der Familie ist. Als Kanzler wäre mit Familienzeit wahrscheinlich zum grössten Teil Schluss.

Wüst vermeidet Fehler 

Dass Wüst auf international schwierigem Parkett bestehen kann, zeigte er vergangene Woche bei seiner Reise nach Schlesien und seinem ersten Besuch im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Begleitet wurde Wüst von einem Tross Hauptstadtjournalisten. Dabei traf er ja nicht etwa die polnische Regierung in Warschau, sondern nur den Verwaltungschef der NRW-Partnerregion Schlesien in Kattowitz. Der Besuch in Auschwitz gehört zudem zu den Pflichten eines jeden Landesregierungschefs. 

Wüst inszeniert sich auf Instagram als nahbarer Landesvater. Der Ministerpräsident regiert präsidial, mischt sich auch im Landtag nicht in Streitigkeiten ein. Nichts überlässt er dem Zufall, lässt sich nicht in Debatten provozieren, hält sich so gut wie immer an seine Manuskripte. 

Bei politischen Problemen in NRW verweist Wüst gern auf die Verantwortung in Berlin. Gerühmt wird er für sein «geräuschloses» Regieren in der seit 2022 bestehenden Koalition mit den Grünen. Koalitionsausschüsse in Düsseldorf verlaufen – anders als in Berlin – grundsätzlich hinter den Kulissen, ohne dass Konflikte an die Öffentlichkeit dringen. 

NRW-Koalition mit Kratzern 

Ende April 2027 aber steht im bevölkerungsreichsten Bundesland die auch für den Bund wichtige Landtagswahl an. Wüsts CDU sitzt zwar laut Umfragen weiter fest im Sattel, doch das Image der harmonischen Koalition hat in den vergangenen Monaten Kratzer bekommen. 

Familien- und Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) trat zurück, nachdem sie wegen ihrer schleppenden Kommunikation zum Solinger Terroranschlag von 2024 unter Druck geraten war. Belastet wird die Landesregierung aktuell von einer Affäre um angebliches Führungsversagen und Machtmissrauch durch Wüsts Bau- und Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU). Und monatelang gab es in NRW Proteste gegen eine von Schwarz-Grün geplante Kita-Reform.

AfD im Westen im Aufwind

Die AfD wird auch in NRW immer stärker. Schon bei den Kommunalwahlen 2025 hatte sie ihr landesweites Ergebnis mit 14,5 Prozent fast verdreifacht. Jüngste Umfragen zur Landtagswahl sehen sie in NRW zwischen 17 und 20 Prozent. In Düsseldorf wird der Aufstieg der AfD auch mit dem Zustand der streitenden Berliner schwarz-roten Koalition verbunden. Doch auch Wüsts nach aussen harmonischer Regierungsstil kann die AfD im Westen offenbar nicht bremsen.

Die CDU unter Wüst erreicht in Umfragen – trotz Verlusten – mit 32 bis 34 Prozent aber immer noch Ergebnisse, von denen die Union im Bund nur träumen kann. Der Landesparteichef hielt sich schon 2024, als Merz zum Kanzlerkandidat gekürt wurde, ein Türchen nach Berlin offen: Ein NRW-Ministerpräsident sei «immer ein möglicher Kanzlerkandidat», betonte Wüst damals. Und: man solle niemals nie sagen.

Mehr zum Thema

Buh-Rufe bei Rentenrede. Merz wird bei Auftritt gnadenlos ausgebuht

Buh-Rufe bei RentenredeMerz wird bei Auftritt gnadenlos ausgebuht

Treffen im Oval Office. Zwischen Trump und Merz kommts zu heikler Situation, die noch nachwirken könnte

Treffen im Oval OfficeZwischen Trump und Merz kommts zu heikler Situation, die noch nachwirken könnte

Nur der knallharte Kanzler?. Diese tragischen Verluste musste Friedrich Merz schon ertragen

Nur der knallharte Kanzler?Diese tragischen Verluste musste Friedrich Merz schon ertragen

Meistgelesen

Berner Dorf-Beiz kommt zum dritten Mal unter den Hammer
Airline streicht alle Verbindungen von der Schweiz in Ferien-Hotspot
Nein-Lager bei der 10-Millionen-Initiative im Aufwind