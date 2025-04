Das Gymnasium wurde erst vor wenigen Jahren eröffnet. Screenshot Google Maps

An einer privaten Schule in Nantes kommt es zu einem blutigen Angriff: Ein Schüler sticht mit einem Messer auf mehrere Mitschüler ein. Eine Schülerin soll laut Medienberichten ums Leben gekommen sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Gymnasium in Nantes attackiert ein Schüler mehrere Mitschüler mit einem Messer.

Vier Personen wurden schwer verletzt, laut «Europe 1» kam eine Schülerin ums Leben.

Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Am Freitagmorgen kam es am Privatgymnasium Notre-Dame-de-Toutes-Aides in Nantes zu einem schweren Zwischenfall. Ein Schüler soll laut Polizeiangaben mit einem Messer mehrere Mitschüler im zweiten Stock des Schulgebäudes angegriffen haben.

Wie das französische Nachrichtenportal Ouest France berichtet, wurden vier Personen schwer verletzt. Die Lage vor Ort ist weiterhin angespannt, zahlreiche Einsatzkräfte sind im Schulgebäude im Einsatz.

Besonders tragisch: Laut Informationen von Europe 1 soll eine Schülerin bei dem Angriff ums Leben gekommen sein. Offizielle Bestätigungen zu diesem Todesfall stehen jedoch noch aus.

Ermittlungen laufen

Der Angreifer – offenbar selbst Schüler an der Schule – konnte laut Polizei überwältigt und festgenommen werden. Über das Tatmotiv ist bislang nichts bekannt.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Frankreichs Bildungsminister und lokale Behörden sind informiert, psychologische Betreuung für betroffene Schülerinnen und Schüler wurde bereits organisiert.