Mitten im morgendlichen Trubel vor der berühmten Akropolis werden ein Mann und eine Frau plötzlich von einem Unbekannten attackiert und verletzt. Was bislang bekannt ist.

Noch ist nicht bekannt, warum ein Touristenpaar an der Akropolis angegriffen wurde. (Archivbild)

Darum geht's Am Dienstagmorgen kommt es bei der Akropolis zu einem Messerangriff.

Ein Touristenpaar wird dabei verletzt.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Mann soll am Morgen nahe dem Eingang zur Touristenattraktion Akropolis in Athen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und anschliessend ein Touristenpaar angegriffen haben. Nach Berichten griechischer Medien wurde der mutmassliche Täter festgenommen.

Eine offizielle Bestätigung der Polizei dazu lag zunächst nicht vor. Das Motiv des Mannes sei unklar, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews.

Passantin meldet Mann mit Messer

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr Ortszeit. Eine Passantin alarmierte die Polizei, nachdem sie einen Mann mit einem Messer beobachtet hatte, der Passanten bedrohte. Daraufhin rückten Einsatzkräfte in das Gebiet aus.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge griff der Mann anschliessend ein Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Demnach erlitt der Mann eine schwere Beinverletzung, die Frau wurde am Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.