Am höchsten jüdischen Feiertag Messerangriff bei Synagoge in Manchester – Auto fuhr in Menschenmenge 

Petar Marjanović

2.10.2025

Rettungskräfte vor dem Tatort. 
Rettungskräfte vor dem Tatort. 
KEYSTONE

Bei einem Angriff auf eine Synagoge in Manchester am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur sind vier Menschen verletzt worden. Der mutmassliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und gilt laut Behörden als tot.

Redaktion blue News

02.10.2025, 11:45

02.10.2025, 12:50

In Manchester hat es am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur einen Angriff auf eine Synagoge im Stadtteil Crumpsall gegeben. Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, wurde Augenzeugenberichten zufolge ein Auto in eine Gruppe von Menschen gelenkt, ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gab es insgesamt vier Verletzte.

Zum Zustand der Opfer war zunächst nichts bekannt. Rettungskräfte waren im Einsatz. Auf Bildern vom Ort des Geschehens waren zahlreiche Rettungswagen und schwer bewaffnete Polizisten zu sehen.

Keir Starmer entsetzt

Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich entsetzt. «Die Tatsache, dass sich dies an Jom Kippur ereignete, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, macht es umso furchtbarer», sagte der Labour-Politiker einer Mitteilung zufolge. Berichten zufolge soll Starmer vorzeitig vom Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPC) in Kopenhagen abreisen, um eine Sitzung des nationalen Krisenstabs Cobra zu leiten.

Beamte hätten den mutmasslichen Angreifer durch Schüsse gestoppt, hiess es in einer Mitteilung der Polizei weiter. Der Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, sagte der BBC, es handle sich um einen ernsten Vorfall. Die unmittelbare Gefahr scheine aber gebannt zu sein, nachdem die Polizei sehr schnell reagiert habe. Ihm zufolge starb der Angreifer wohl. Das sei jedoch noch nicht bestätigt, sagte er im Radio der BBC.

Bürgermeister Burnham sprach von einem «ernsten Vorfall», betonte aber, dass die unmittelbare Gefahr inzwischen gebannt sei. Polizei und Einsatzkräfte lobten das schnelle Eingreifen vor Ort, das Schlimmeres verhindert habe. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

