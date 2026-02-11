  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rettung im letzten Moment Mann stiehlt Yacht – aber rechnet nicht mit den meterhohen Wellen

Adrian Kammer

11.2.2026

Rettung im letzten Moment: Mann stiehlt Yacht – aber rechnet nicht mit den meterhohen Wellen

Rettung im letzten Moment: Mann stiehlt Yacht – aber rechnet nicht mit den meterhohen Wellen

Vor der Küste des US-Bundesstaates Oregan gerät ein Mann in Seenot. Eine riesige Welle reisst sein Boot mit und lässt es überkentern. Später stellt sich heraus, dass er die Yacht gestohlen haben soll.

11.02.2026

Vor der Küste des US-Bundesstaates Oregan gerät ein Mann in Seenot. Eine riesige Welle reisst sein Boot mit und lässt es überkentern. Später stellt sich heraus, dass er die Yacht gestohlen haben soll.

Redaktion blue News

11.02.2026, 14:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann gerät vor der Küste Oregons in Seenot.
  • Die Küstenwache rettet ihn, nachdem eine Welle seine Yacht überkentern liess.
  • Es war allerdings gar nicht sein Boot. Er hatte sie nämlich zuvor gestohlen.
Mehr anzeigen

Mitten auf dem Pazifik, vor der Küste Oregons, treibt eine Yacht manövrierunfähig im Wellengang. An Bord ist ein Mann, der offenbar nicht mehr Herr der Lage ist. Wind und Strömung drücken das Boot immer weiter aufs offene Meer hinaus. Die US-Küstenwache rückt mit Schiff und Helikopter aus.

Plötzlich wird die Yacht von einer heftigen Welle mitgerissen und überschlägt sich. Der Mann wird dabei ins Meer geschleudert. Es gelingt den Einsatzkräften, ihn zu retten und in den Helikopter hochzuziehen. Mit leichten Verletzungen wird er ins Spital gebracht und anschliessend festgenommen.

Es stellte sich nämlich heraus, dass er die Yacht zuvor gestohlen hatte.

Mehr Videos aus dem Ressort

Weltrekord für 21-jährige Britin: Sie rudert alleine in 97 Tagen über den Atlantik

Weltrekord für 21-jährige Britin: Sie rudert alleine in 97 Tagen über den Atlantik

Die 21-jährige Zara Lachlan ist die erste Frau und die jüngste Person, die es geschafft hat vom europäischen Festland nach Südamerika zu rudern. Auf ihrer Reise begegnete sie Haien und wurde fast von einem Schiff gerammt.

07.02.2025

Mehr zum Thema

750'000 Franken im Meer versenkt. Brandneue Yacht wird zum Albtraum an der türkischen Küste

750'000 Franken im Meer versenktBrandneue Yacht wird zum Albtraum an der türkischen Küste

Das Pannen-Protokoll der «Bayesian». So konnte das «unsinkbare» Boot innert 32 Minuten untergehen

Das Pannen-Protokoll der «Bayesian»So konnte das «unsinkbare» Boot innert 32 Minuten untergehen

Albtraum vor Weihnachtsferien. Dieb klaut BMW von Sänger – seine Kinder sitzen noch im Auto

Albtraum vor WeihnachtsferienDieb klaut BMW von Sänger – seine Kinder sitzen noch im Auto

Meistgelesen

Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
Snowboard-Star fällt auf Kopf und bleibt regungslos liegen
Von Allmen schafft den Gold-Hattrick – Bronze für Odermatt
Peter Spuhler umging mit Chalet in St. Moritz Steuern
BMW ruft hunderttausende Autos zurück