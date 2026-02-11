Rettung im letzten Moment: Mann stiehlt Yacht – aber rechnet nicht mit den meterhohen Wellen Vor der Küste des US-Bundesstaates Oregan gerät ein Mann in Seenot. Eine riesige Welle reisst sein Boot mit und lässt es überkentern. Später stellt sich heraus, dass er die Yacht gestohlen haben soll. 11.02.2026

Vor der Küste des US-Bundesstaates Oregan gerät ein Mann in Seenot. Eine riesige Welle reisst sein Boot mit und lässt es überkentern. Später stellt sich heraus, dass er die Yacht gestohlen haben soll.

Redaktion blue News Adrian Kammer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann gerät vor der Küste Oregons in Seenot.

Die Küstenwache rettet ihn, nachdem eine Welle seine Yacht überkentern liess.

Es war allerdings gar nicht sein Boot. Er hatte sie nämlich zuvor gestohlen. Mehr anzeigen

Mitten auf dem Pazifik, vor der Küste Oregons, treibt eine Yacht manövrierunfähig im Wellengang. An Bord ist ein Mann, der offenbar nicht mehr Herr der Lage ist. Wind und Strömung drücken das Boot immer weiter aufs offene Meer hinaus. Die US-Küstenwache rückt mit Schiff und Helikopter aus.

Plötzlich wird die Yacht von einer heftigen Welle mitgerissen und überschlägt sich. Der Mann wird dabei ins Meer geschleudert. Es gelingt den Einsatzkräften, ihn zu retten und in den Helikopter hochzuziehen. Mit leichten Verletzungen wird er ins Spital gebracht und anschliessend festgenommen.

Es stellte sich nämlich heraus, dass er die Yacht zuvor gestohlen hatte.

Mehr Videos aus dem Ressort