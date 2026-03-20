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Mette-Marit bricht ihr Schweigen zu Epstein «Ich wünschte, ich hätte ihn nie getroffen»

SDA

20.3.2026 - 07:55

Die norgewische Kronprinzessin Mette-Marit mit ihrem Ehemann Hakoon. Mette-Marit und Epstein sollen über Jahre Kontakt gehabt haben.
Die norgewische Kronprinzessin Mette-Marit mit ihrem Ehemann Hakoon. Mette-Marit und Epstein sollen über Jahre Kontakt gehabt haben.
Keystone

Jahrelang schwieg Mette-Marit zu ihrer Freundschaft mit Jeffrey Epstein, obwohl ihr Name Hunderte Male in den Akten auftaucht. Nun erklärte sich die norwegische Kronprinzessin erstmals in einem TV-Interview.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

20.03.2026, 07:55

20.03.2026, 08:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit brach in einem Interview ihr Schweigen über ihre langjährige Freundschaft mit Jeffrey Epstein.
  • Sie betonte, sie habe nichts von seinen Sexualverbrechen gewusst und fühle sich von ihm manipuliert und getäuscht.
  • Ihr spätes Statement begründete sie mit gesundheitlichen Problemen sowie der Belastung durch den Prozess gegen ihren Sohn.
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Den Tränen nahe und mit zitternder Stimme hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) in einem Fernsehinterview ihr Schweigen über ihre Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gebrochen. «Ich wünschte, ich hätte ihn niemals getroffen», sagte sie dem Sender NRK.

Mette-Marit und Epstein sollen über Jahre Kontakt gehabt und sich über viele private Dinge ausgetauscht haben – auch nachdem der US-Amerikaner bereits zum ersten Mal verurteilt worden war. «Ich wusste nicht, dass er ein Sexualverbrecher war», sagte sie NRK. Sie habe sich von Epstein «manipulieren und täuschen» lassen.

Bislang hatte sich Mette-Marit nur schriftlich zu ihrem engen Kontakt mit Epstein geäussert, der durch die Veröffentlichungen in dem Fall ans Licht gekommen war. Der Name der Frau von Norwegens Kronprinz Haakon (52) taucht Hunderte Male in den Akten zu dem Fall auf. Das hatte in Norwegen grosse Kritik ausgelöst. Ihre Landsleute hatten Mette-Marit auch übelgenommen, dass sie sich nicht früher ausführlich dazu geäussert hatte.

Darum sprach Mette-Marit nicht früher über Epstein

Das hatte der Hof mit der Gesundheit der Kronprinzessin begründet: Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenkrankheit. Auch der Vergewaltigungs-Prozess gegen ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby (29) dürfte die Kronprinzessin belastet haben. Dieser war am Donnerstag zu Ende gegangen.

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«Ich bin die Mutter eines jungen Mannes, der sich in einer sehr schwierigen Situation befunden hat», sagte Mette-Marit NRK. «Ausserdem ist mein Gesundheitszustand so, dass ich sehr viel Ruhe brauche. Und dieser Zustand hat sich noch etwas verschlechtert.»

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