In Puerto Vallarta könnte ein Serienkiller umgehen. IMAGO/Addictive Stock

Im beliebten mexikanischen Ferienort Puerto Vallarta wächst die Angst vor einem möglichen Serienkiller. Innerhalb von nur zwei Wochen wurden dort drei tote Frauen gefunden. Die Ermittler prüfen nun, ob die Fälle miteinander zusammenhängen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Puerto Vallarta wurden innerhalb von zwei Wochen drei tote Frauen entdeckt.

Die Polizei untersucht, ob die Fälle miteinander zusammenhängen.

Die Opfer wurden an abgelegenen Orten gefunden und wiesen teils Gewaltspuren auf. Mehr anzeigen

Eigentlich gilt Puerto Vallarta an der mexikanischen Pazifikküste als beliebtes Ferienparadies. Doch derzeit sorgen mehrere mysteriöse Todesfälle für grosse Unruhe in der Region.

Innerhalb von nur zwei Wochen wurden dort drei tote Frauen gefunden. Nun prüfen die Behörden, ob hinter den Fällen möglicherweise ein Serienkiller steckt.

Die erste Frau wurde laut Berichten am 10. Mai nahe des Aussichtspunkts Rancho El Piruli entdeckt. Rund eine Woche später fanden Ermittler eine weitere Leiche an einem Rastplatz an einer Schnellstrasse. Das dritte Opfer wurde schliesslich an einer unbefestigten Strasse im Stadtteil Parque Las Palmas entdeckt.

Opfer weisen ähnliche Merkmale auf

Nach Angaben der Ermittler sollen alle drei Frauen Anfang bis Mitte 30 gewesen sein und Tätowierungen getragen haben. Zudem seien die teilweise entkleideten Körper jeweils an abgelegenen Orten gefunden worden.

Die Polizei wertet derzeit Überwachungsvideos, Zeugenaussagen und weitere Spuren aus.

Offiziell bestätigten die Behörden die Identität der Opfer bislang nicht. Lokale Medien bringen den jüngsten Fall jedoch mit einer vermissten Frau namens Elizabeth Martinez in Verbindung. An ihrem Körper sollen Spuren von Gewalt festgestellt worden sein.

Behörden prüfen verschiedene Szenarien

Die Ermittlungen stehen laut Behörden noch am Anfang. Auch die Möglichkeit, dass die Frauen an einem anderen Ort getötet und erst später nach Puerto Vallarta gebracht wurden, werde untersucht.

Für den beliebten Ferienort kommt die Angst vor einer möglichen Gewaltserie zur Unzeit. Bereits im Februar hatten Kartell-Ausschreitungen mit brennenden Bussen und Plünderungen für Schlagzeilen gesorgt und Touristen verunsichert.