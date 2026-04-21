  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Teotihuacán-Pyramiden Zwei Tote nach Schüssen bei Touristenattraktion in Mexiko

dpa

21.4.2026 - 08:33

Mexiko: Zwei Tote nach Schüssen in touristischer Ruinenstadt – Gallery
Mexiko: Zwei Tote nach Schüssen in touristischer Ruinenstadt – Gallery. Teotihuacan ist eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten in Mexiko.

Teotihuacan ist eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten in Mexiko.

Bild: dpa

Mexiko: Zwei Tote nach Schüssen in touristischer Ruinenstadt – Gallery. Ein Bewaffneter hatte von der Mondpyramide aus geschossen.

Ein Bewaffneter hatte von der Mondpyramide aus geschossen.

Bild: dpa

Mexiko: Zwei Tote nach Schüssen in touristischer Ruinenstadt – Gallery. Polizisten patrouillieren vor den Pyramiden, nachdem ein Bewaffneter in Teotihuacan das Feuer eröffnet hat.

Polizisten patrouillieren vor den Pyramiden, nachdem ein Bewaffneter in Teotihuacan das Feuer eröffnet hat.

Bild: dpa

Mexiko: Zwei Tote nach Schüssen in touristischer Ruinenstadt – Gallery
Mexiko: Zwei Tote nach Schüssen in touristischer Ruinenstadt – Gallery. Teotihuacan ist eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten in Mexiko.

Teotihuacan ist eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten in Mexiko.

Bild: dpa

Mexiko: Zwei Tote nach Schüssen in touristischer Ruinenstadt – Gallery. Ein Bewaffneter hatte von der Mondpyramide aus geschossen.

Ein Bewaffneter hatte von der Mondpyramide aus geschossen.

Bild: dpa

Mexiko: Zwei Tote nach Schüssen in touristischer Ruinenstadt – Gallery. Polizisten patrouillieren vor den Pyramiden, nachdem ein Bewaffneter in Teotihuacan das Feuer eröffnet hat.

Polizisten patrouillieren vor den Pyramiden, nachdem ein Bewaffneter in Teotihuacan das Feuer eröffnet hat.

Bild: dpa

In Teotihuacan eröffnet ein Mann das Feuer: Eine Kanadierin stirbt, weitere Touristen werden verletzt. Der Vorfall passiert kurz vor der Fussball-WM.

,

DPA, Redaktion blue News

21.04.2026, 08:33

21.04.2026, 08:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei den Teotihuacán-Pyramiden, einer beliebten Touristenattraktion in Mexiko, hat ein bewaffneter Mann auf Menschen geschossen.
  • Mindestens 13 weitere internationale Besucher, darunter ein Kind, wurden verletzt.
  • Der seltene Gewaltausbruch erschüttert die bekannte Ausgrabungsstätte kurz vor der WM in Mexiko.
Mehr anzeigen

Bei Schüssen in der bedeutenden mexikanischen Ruinenstadt Teotihuacan ist wenige Wochen vor Beginn der Fussball-WM eine kanadische Frau ums Leben gekommen. Ein bewaffneter Mann soll aus noch ungeklärten Gründen das Feuer eröffnet und sich anschliessend das Leben genommen haben, wie die mexikanischen Sicherheitsbehörden mitteilten.

Mindestens 13 weitere ausländische Besucher, darunter ein Sechsjähriger, wurden demnach zudem verletzt und in Spitäler gebracht.

«Was heute in Teotihuacan geschehen ist, schmerzt uns zutiefst», schrieb Präsidentin Claudia Sheinbaum auf der Plattform X. Sie drückte den Betroffenen und ihren Familien ihre Solidarität aus. Die mexikanische Regierung stehe in Kontakt mit der kanadischen Botschaft.

Touristen aus mehreren Ländern verletzt

Laut einer Mitteilung des Sicherheitskabinetts wurden Touristen aus Kolumbien, Kanada, Russland, Brasilien und den USA verletzt, sieben davon durch Schüsse. Andere erlitten Verletzungen infolge von Stürzen. Zu den Menschen mit Schussverletzungen zählt – neben dem sechsjährigen Kind aus Kolumbien – auch eine 13-jährige Brasilianerin.

Teotihuacan ist eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten in Mexiko. Auf dem Gelände vor den Toren von Mexiko-Stadt sind neben der Sonnen- auch die Mondpyramide sowie der Tempel der gefiederten Schlange zu sehen. Auf einem Video auf der Plattform X war zu sehen, wie der Bewaffnete von der Mondpyramide aus Schüsse abgab. 

Der sehr ungewöhnliche Vorfall in der sonst friedlichen Ruinenstadt ereignete sich im Vorfeld der WM, die Mexiko, Kanada und die USA im Sommer gemeinsam austragen. Zur Blütezeit im 5. und 6. Jahrhundert war Teotihuacán die wichtigste Metropole Mesoamerikas und eine der grössten Städte der Welt. Die Anlage wurde 1987 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt und zählt zu den wichtigsten Touristenattraktionen Mexikos.

Video aus dem Ressort

Mexiko-Chaos im Video: Rauch über Puerto Vallarta – Kartell reagiert mit Gewalt

Mexiko-Chaos im Video: Rauch über Puerto Vallarta – Kartell reagiert mit Gewalt

Strassensperren, brennende Autos und zerstörte Geschäfte: Nach dem Tod des Drogenbosses «El Mencho» herrscht in Mexiko der Ausnahmezustand. Mehr zum Chaos und der Gewalt erfährst du im Video.

23.02.2026

Meistgelesen

«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab
Berner zu 2 Jahren Haft verurteilt – erst nach 25 Jahren kommt er frei
Trump bittet zum Casting für seine neue Justiz-Kampfmaschine
Zeit für Wal-Rettung in der Ostsee drängt – Wasserstände sinken wieder
WM-Tickets bringen Fussball-Fans auf die Palme – hat die FIFA bei der Vergabe getrickst?

Videos aus dem Ressort

Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt

Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt

Chinesische Maschinen sind im Vormarsch. Der humanoide Roboter Edward Warchocki aus Polen ist Influencer und geht mit einem Wildschwein-Video viral. Währenddessen sprintet sein Bruder 100-Meter in Rekordzeit.

16.04.2026

Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor

Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor

Für Millionen Muslime beginnt Anfang Juni die wichtigste Reise ihres Lebens: die Hadsch nach Mekka. In Indonesien bereiten sich Pilger in speziellen Trainingszentren darauf vor – oft nach jahrzehntelanger Wartezeit.

16.04.2026

Meghan Markle sagt, sie sei «die am meisten getrollte Person der Welt» gewesen.

Meghan Markle sagt, sie sei «die am meisten getrollte Person der Welt» gewesen.

16.04.2026

Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt

Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt

Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor

Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor

Meghan Markle sagt, sie sei «die am meisten getrollte Person der Welt» gewesen.

Meghan Markle sagt, sie sei «die am meisten getrollte Person der Welt» gewesen.

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Anwohner erhalten Schallschutzfenster. Neuer F-35-Kampfjet ist so laut – das kostet die Armee richtig viel

Anwohner erhalten SchallschutzfensterNeuer F-35-Kampfjet ist so laut – das kostet die Armee richtig viel

Neukom ist nicht der Einzige. 8 Porträtbilder von Politikern und Royals, die so richtig «abverheit» sind

Neukom ist nicht der Einzige8 Porträtbilder von Politikern und Royals, die so richtig «abverheit» sind

Blockade der Strasse von Hormus. Wie geht es jetzt weiter, Donald Trump?

Blockade der Strasse von HormusWie geht es jetzt weiter, Donald Trump?