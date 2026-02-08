  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

27,2 Millionen Dollar Michelangelo-Zeichnung erzielt Auktionsrekord in New York

dpa

8.2.2026 - 10:33

Die Zeichnung gilt als Vorbereitung für die Darstellung der Libyschen Sibylle an der Decke der Sixtinischen Kapelle. (Handout)
Die Zeichnung gilt als Vorbereitung für die Darstellung der Libyschen Sibylle an der Decke der Sixtinischen Kapelle. (Handout)
-/CHRISTIE’S IMAGES LTD. 2025/dpa

Eine winzige, lange unbekannte Zeichnung von Michelangelo hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die Studie für die Sixtinische Kapelle brachte 27,2 Millionen Dollar.

DPA

08.02.2026, 10:33

08.02.2026, 11:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine neu entdeckte Fuss-Studie Michelangelos wurde bei Christie’s in New York für 27,2 Millionen Dollar versteigert.
  • Für einen Rekordpreis.
  • Die kleine Zeichnung gilt als Studie zur Libyschen Sibylle in der Sixtinischen Kapelle.
  • Der Käufer blieb anonym.
Mehr anzeigen

Eine erst kürzlich entdeckte Zeichnung von Michelangelo ist bei einer Auktion von Christie’s in New York für 27,2 Millionen Dollar (rund 23 Millionen Euro) verkauft worden.

Es handelt sich um eine nur wenige Zentimeter grosse Zeichnung eines Fusses, die als Vorbereitung für die Darstellung der Libyschen Sibylle an der Decke der Sixtinischen Kapelle gilt. Der Preis ist ein Auktionsrekord für Michelangelo und lag rund 20-fach über dem Schätzpreis.

Nach Angaben von Christie’s dauerte das Bietergefecht rund 45 Minuten. Der Schätzpreis hatte ursprünglich bei 1,5 bis 2 Millionen Dollar gelegen. Die Zeichnung war zuvor unbekannt und wurde von einer Spezialistin des Auktionshauses identifiziert, nachdem der Eigentümer ein Foto über ein Online-Bewertungsportal eingereicht hatte.

Es ist die einzige bekannte Studie Michelangelos zur Decke der Sixtinischen Kapelle in Privatbesitz. Das Deckengemälde gehört zu seinen berühmtesten Werken überhaupt.

Käufer wurde nicht genannt

«In den mehr als 23 Jahren, die ich in dieser Branche tätig bin, hatte ich das Privileg, viele grossartige Momente im Bereich der Alten Meister zu erleben – doch der heutige übertraf sie alle», sagte Andrew Fletcher, globaler Leiter der Abteilung Alte Meister bei Christie’s, der das Höchstgebot im Auftrag seines Kunden abgab. «Dies war vermutlich die einzige Gelegenheit, die sich einem Sammler jemals bietet, eine Studie zu dem wohl grossartigsten Kunstwerk, das je geschaffen wurde, zu erwerben.»

Von den rund 600 erhaltenen Zeichnungen des Künstlers stehen nur etwa 50 im Zusammenhang mit dem Freskenzyklus im Vatikan. Der bisherige Rekord für einen bei einer Auktion erreichten Wert für eine Zeichnung Michelangelos lag bei 24,3 Millionen Dollar. Der Käufer der Fuss-Studie wurde nicht genannt.

Meistgelesen

Lindsey Vonn stürzt schwer und wird mit Helikopter abtransportiert
Odermatt/Meillard bilden Traumduo in Team-Kombi ++ Eisschnelllauf-Star Leerdam zofft sich mit Medien
Breezy Johnson holt Gold, Aicher nur knapp dahinter – Bronze an Sofia Goggia
Michela Figini: «Ich glaube, die Karriere von Lara Gut-Behrami ist noch nicht zu Ende»
Spitexunternehmen sucht neue Teamleitung – jedoch nicht aus der Generation Z