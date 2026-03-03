  1. Privatkunden
Mittagspause zum Glück Sie wollte nur Pizza holen, dann gewinnt sie ein Vermögen

Sven Ziegler

3.3.2026

Sue Strong gewinnt nach einem spontanen Abstecher 800'000 Dollar.
Sue Strong gewinnt nach einem spontanen Abstecher 800'000 Dollar.
UPI

Eine 65-jährige Frau aus Michigan ging in der Mittagspause Pizza kaufen – und knackte nebenbei einen Rekordjackpot. Beim Lotteriespiel «Club Keno The Jack» gewann sie umgerechnet über 820'000 Dollar.

Sven Ziegler

03.03.2026, 10:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Michigan gewann während ihrer Mittagspause 822'159 Dollar bei «Club Keno The Jack».
  • Der Gewinn ist laut der Michigan Lottery ein neuer Rekord für dieses Zusatzspiel.
  • Die 65-Jährige will das Geld für Rechnungen, ihre Familie und ihre Ersparnisse verwenden.
Mehr anzeigen

Ein spontaner Abstecher in einen Laden hat für Sue Strong aus Shelby Township im US-Bundesstaat Michigan ihr Leben verändert. Die 65-Jährige wollte in ihrer Mittagspause Pizza holen – und kaufte dabei auch ein Los für das Lotteriespiel «Club Keno» inklusive der Zusatzoption «The Jack».

Wie die Nachrichtenagentur UPI berichtet, verfolgte Strong die Ziehung auf ihrem Handy, während sie ihr Mittagessen ass. Als sämtliche ihrer «The Jack»-Zahlen gezogen wurden und der Jackpot anschliessend wieder auf 10'000 Dollar zurückgesetzt wurde, wusste sie: Sie hatte gewonnen.

«Ich spiele regelmässig Club Keno und füge meinem Ticket immer The Jack hinzu», sagte Strong gegenüber der Michigan Lottery. Der Moment des Gewinns sei «nervenaufreibend und aufregend» gewesen. «Um ehrlich zu sein, ich habe seither kaum geschlafen.»

Neuer Rekord für «Club Keno The Jack»

Mit ihrem Gewinn von 822'159 Dollar stellte Strong laut Angaben der Michigan Lottery einen neuen Rekord für «Club Keno The Jack» auf. Der bisherige Höchstgewinn lag bei 677'141 Dollar und war im März 2025 erzielt worden.

Was sie mit dem Geld plant, ist für die 65-Jährige bereits klar: Ein Teil soll für die Begleichung von Rechnungen verwendet werden, ein weiterer für ihre Familie. Zudem möchte sie ihre Ersparnisse aufstocken.

