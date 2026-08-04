In Michigan sind im Zusammenhang mit dem Cyclospora-Ausbruch erstmals zwei Menschen gestorben. Die Gesundheitsbehörden melden zehntausende Erkrankungen in den USA und verdächtigen weiterhin geschnittenen Eisbergsalat aus Mexiko als mögliche Ursache.

Dieses von der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zur Verfügung gestellte Mikroskopbild zeigt Cyclospora-cayetanensis-Oozysten in einer frischen Stuhlprobe.

Darum geht’s In Michigan sind erstmals zwei Menschen im Zusammenhang mit einer durch den Parasiten Cyclospora ausgelösten Durchfallerkrankung gestorben.

Die US-Behörden melden inzwischen 6707 bestätigte Fälle, nahezu alle Bundesstaaten sind betroffen.

Als mögliche Ursache gilt weiterhin geschnittener Eisbergsalat aus Mexiko, belegt ist das aber noch nicht. Zusammenfassung erstellt mit

Im Zusammenhang mit einer durch einen Parasiten verursachten Durchfallerkrankung sind in den USA nach Behördenangaben erstmals zwei Menschen im Bundesstaat Michigan gestorben. «Laut Krankenakten litten beide Personen an erheblichen Vorerkrankungen, die durch Cyclosporiasis und Dehydration verschlimmert worden sein könnten», teilte das Gesundheitsministerium des Bundesstaates gestern mit.

Die Behörde stellte zugleich klar, dass Cyclosporiasis-Infektionen im Allgemeinen nicht lebensbedrohlich seien. «Todesfälle durch Cyclosporiasis sind in den Vereinigten Staaten selten», hiess es weiter.

In den vergangenen Wochen hatten sich die Fälle in den USA gehäuft. Nach jüngsten Angaben der Gesundheitsbehörde CDC wurden zwischen Anfang Mai und Ende Juli 6'707 bestätigte Infektionen erfasst, 423 Menschen kamen ins Krankenhaus. Nahezu alle Bundesstaaten meldeten Fälle.

Eisbergsalat soll Auslöser sein

Als mögliche Ursache verdächtigen die Behörden klein geschnittenen Eisbergsalat. Die US-Lebensmittelbehörde FDA vermutet geschnittenen Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Quelle des Parasiten, obwohl Testergebnisse das bislang nicht belegen. Eine Probe von Taylor Farms in Mexiko sei «falsch positiv» auf den Parasiten Cyclospora getestet worden, teilte das Unternehmen mit.

Dennoch deuteten Rückverfolgungsuntersuchungen der FDA weiterhin auf den geschnittenen Eisbergsalat als Auslöser des Ausbruchs hin. Die Behörde kündigte an, die Ermittlungen fortzusetzen und betroffene Produkte vom Markt zu nehmen.

Der Parasit wird nach Angaben der CDC in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils heftigem Stuhlgang. Cyclosporiasis-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf.