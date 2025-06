US-Präsident Donald Trump bekam einen Fake-Drohbrief. Bild: Keystone/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Ein Mann wollte die Aussage eines Migranten gegen ihn vor Gericht verhindern. Deshalb soll er im Namen des Migranten einen Brief mit einer Morddrohung gegen US-Präsident Donald Trump an Behörden in Wisconsin geschickt haben, um dessen Abschiebung zu erreichen.

DPA, tcar dpa

Ein Mann soll im Namen eines Migranten einen Brief mit einer Morddrohung gegen US-Präsident Donald Trump an Behörden in Wisconsin geschickt haben, um dessen Abschiebung zu erreichen. Es sei Strafanzeige gegen den mutmasslichen Absender erstattet worden, teilten Staatsanwälte mit. Demnach soll der Beschuldigte 2023 einen Raubüberfall auf den Migranten verübt haben und mit der Aktion versucht haben, ihn loszuwerden, damit dieser vor Gericht nicht gegen ihn aussagt.

Von Agenten der Einwanderungsbehörde festgenommen

Der Plan des Verdächtigen schien auch zunächst aufzugehen: Ende Mai wurde Ramon Morales R. von Agenten der Einwanderungsbehörde in der Stadt Milwaukee festgenommen, als er sein Kind zur Schule brachte. Den Zugriff gab US-Heimatschutzministerin Kristi Noem bekannt und erklärte, der Mann habe einen Brief geschrieben, in dem er mit der Ermordung Trumps gedroht und erklärt habe, dass er danach aus freien Stücken nach Mexiko zurückkehren werde. Das Weisse Haus verbreitete in offiziellen Kanälen in sozialen Medien auch ein Foto des Schreibens und des vermeintlichen Absenders.

Vorwürfe nicht haltbar

Die Vorwürfe gegen den Mann fielen in sich zusammen, als Ermittler ihn befragten und eine Schriftprobe von ihm prüften, die sich von jener in dem Drohbrief unterschied, wie aus Gerichtsdokumenten hervorging. Beamte verwiesen zudem auf mehrere Anrufe, die der wahre Absender der Morddrohungen gegen Trump aus dem Gefängnis gemacht habe: Er müsse Briefe verschicken lassen, weil er einen Plan habe, jemanden von der Einwanderungsbehörde abholen zu lassen, damit sein Prozess fallengelassen werde, habe der Verdächtige erklärt.