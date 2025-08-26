Sie sollen arbeiten oder kämpfen – und werden trotzdem massiv angefeindet

Migranten aus Zentralasien werden in Russland gebraucht – und stossen dennoch auf grosse Feindseligkeit. Bild: AP Photo/Dmitri Lovetsky/Keystone

Russland mangelt es an Arbeitern, hauptsächlich aufgrund seines Krieges in der Ukraine. Da sollte man meinen, dass jobsuchende Migranten aus Zentralasien gut behandelt werden. Aber das ist nicht so.

DPA, Redaktion blue News dpa

Der Arbeitsmigrant aus Usbekistan betrat eine Bank in Moskau, aber als er den Schalter erreichte, weigerte sich die Angestellte dort, ihn zu bedienen – und zu begründen, warum. Nicht, dass es ihn sonderlich überrascht hätte: Für ihn und andere aus verarmten Ländern in Zentralasien, die ein besseres Leben in Russland anstreben, ist eine solche Feindseligkeit tief in ihren Alltag eingewoben. Und manchmal explodiert sie in schiere Gewalt.

«Am meisten merkst du das, wenn du ins Spital gehst, in eine Sprechstunde, eine Behörde: Du stehst in der Schlange und jeder wirft dir einen bösen Blick zu», sagte der Mann, der aus Furcht vor negativen Folgen anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AP.

Russland hat zu wenig Arbeiter

Und zu derartigen Feindseligkeiten kommt es, obwohl es Russland an Arbeitern mangelt, hauptsächlich als Folge seines Krieges in der Ukraine. Der Zentralbank zufolge gaben im ersten Quartal 2025 mehr als 20 Prozent von russischen Firmen an, dass sie durch dieses Manko geschäftlich behindert würden. Und dennoch schüren russische Offizielle eine migrantenfeindliche Stimmung, und Restriktionen gegen Einwanderer nehmen zu. Die Regierung gibt ihre Zahl mit 6,1 Millionen an, aber wahrscheinlich sind es mehr. Sie verfolgt ihre Bewegungen, schränkt ihre Arbeitsmöglichkeiten und das Recht ihrer Kinder auf Ausbildung ein.

Nun kommt für die betroffenen Zentralasiaten noch hinzu, dass kürzlich der Prozess gegen vier Tadschiken begonnen hat, die für die Schuss-und Brandattacke auf eine Moskauer Konzerthalle im März 2024 mit 149 Toten verantwortlich gemacht werden. Die Angeklagten waren binnen weniger Stunden nach der Tat festgenommen worden und wiesen bei ihrem ersten Gerichtstermin Spuren schwerer Schläge auf.

Zunehmend migrationsfeindliche Rhetorik

Die migrationsfeindliche Rhetorik ist in Russland bereits seit den frühen 2020er Jahren gewachsen. Aber insbesondere das Massaker habe eine Welle «schrecklicher Gewalt» gegen Einwanderer ausgelöst, sagt die Anwältin Valentina Tschupik, die seit mehr als 20 Jahren mit Migranten zusammenarbeitet. In den ersten acht Tagen nach dem Blutvergiessen hat sie nach eigenen Angaben 700 Berichte über tätliche Übergriffe auf Einwanderer erhalten, darunter «Gesichter, die gegen die Türen von Polizeistationen geschmettert wurden».

Zwar hat manche Gewalt nachgelassen, aber verschwunden ist sie nicht. Zentralasiatische Migranten, die wegen düsterer wirtschaftlicher Bedingungen in ihren Herkunftsländern Arbeit in Russland suchten, seien heute Racial Profiling – also Personenkontrollen auf Grundlage ethnischer Merkmale ohne konkreten Verdacht, willkürlichen Festnahmen und anderen Belästigungen durch die Polizei ausgesetzt, stellte die Menschenrechtsgruppe Human Rights in einem Bericht anlässlich des Jahrestages der Attacke auf die Konzerthalle fest.

Staatsbürgerschaft für Fronteinsatz

So führte die Polizei zum Beispiel im vergangenen April eine Razzia in einem von Kirgisen betriebenen Moskauer Badehaus durch, und Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigten maskierte Männer, die halbnackte Badegäste zwangen, auf dem Flur entlangzukriechen und sie wiederholt absichtlich traten. Berichten zufolge hat die Polizei zudem Migranten in Warenlagern, auf Baustellen und in Moscheen aufgegriffen und sie genötigt, sich dem Militär anzuschliessen – für den Kampf in der Ukraine.

Manchen wird damit gedroht, ihnen andernfalls die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen. Andere sind kürzlich eingebürgerte Migranten, die sich nicht für den Militärdienst registriert haben. In solchen Fällen wird der Dienst mit der Waffe als einzige Alternative zu Gefängnis oder Abschiebung präsentiert. Anderen bietet man eine Schnellspur zur russischen Staatsbürgerschaft im Gegenzug zur Einschreibung beim Militär an.

Alexander Bastrykin, Leiter des russischen Ermittlungskomitees, sagte im Mai, dass «20'000 ‹junge ›russische Bürger, die aus irgendeinem Grund nicht gern in Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan leben», im Ukraine-Krieg dienten.

Wer bislang keiner Gewalt oder Nötigung ausgesetzt war, leidet dennoch unter neuen strikteren Anti-Migrationsgesetzen. Ein grosser Teil davon richtet sich gegen Arbeiter aus Zentralasien. 2024 schlossen 13 russische Regionen Migranten von bestimmten Jobs aus, etwa im Gastgewerbe, Catering, Finanzwesen und sogar als Taxifahrer. In der Region Moskau beginnt im September ein Pilotprogramm, nach dem sich ohne Visa ins Land kommende Migranten eine App zulegen müssen, die es erlaubt, ihre Schritte nachzuverfolgen. Wer dem nicht folgt, landet auf einer Polizeiliste, was den Zugang zu Dienstleistungen wie Banking erschwert und zu einer möglichen Sperrung ihrer Mobilfunk-und Internetverbindungen führen kann.

Feindseligkeit von Politikern gefördert

Und seit vergangenem Frühjahr dürfen Kinder von Migranten nur dann öffentliche Schulen besuchen, wenn sie flüssig in der russischen Sprache sind und eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Dass sich an der migrantenfeindlichen Stimmung im Land bald etwas ändern könnte, ist unwahrscheinlich – hauptsächlich deshalb, weil sie von Obrigkeiten gefördert wird. Etwa von Bastrykin, der sagte, dass Migranten «unser Territorium physisch besetzen, nicht nur mit ihrer Ideologie, sondern auch mit spezifischen Gebäuden» – womit er etwa Moscheen meinte. Der ultra-nationalistische Parlamentarier Leonid Sluzky klagte, dass sich ausländische Arbeiter «aggressiv verhalten, Konflikte und potenziell gefährliche Situationen verursachen».

Die Flut von «Anti-Migranten-Propaganda» lasse die gewohnte Rhetorik früherer Jahre verblassen, beschreibt der in der Bank ignorierte Usbeke das derzeitige Klima. Leute hörten im Fernsehen, Radio und dem Internet nur, dass Migranten «schlecht, schlecht, schlecht» seien und übernähmen das dann natürlich.

Und eine derartige Rhetorik ist auch Teil des nationalistischen Narratives von Präsident Wladimir Putin und anderen geworden, um die Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen – dass Russland unter ständiger Bedrohung stehe. Dazu werfe Russland «alle die ‹externen Feinde›, die es im Laufe des Jahres für sich selbst erschaffen habe, in einen Sack», sagt der tadschikische Journalist Scher Chaschimow. «Die Migranten, die Ukrainer, den Westen.»