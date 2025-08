Schleuser-Drama in Andalusien – Migranten landen am Strand – Touristen geraten aneinander

Ein Schleuserboot setzt am helllichten Tag mehrere Migranten am Strand von Castell de Ferro ab – direkt vor den Augen zahlreicher Badegäste. Was folgt: Chaos, hitzige Diskussionen und ein Einsatz der Guardia Civil.

06.08.2025